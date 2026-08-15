打風？天文台料下周南海或有低壓區　8.18轉東北風　AI料南面掠過

【打風／低壓區／天文台／HKO／熱帶低氣壓／明天的天氣】天文台預測一道廣闊低壓槽下周中後期逐漸靠近廣東沿岸，而低壓槽上或有低壓區存在，若較弱的垂直風切變及高空輻散等條件配合，該潛在低壓區或進一步發展。根據天文台今午（15日）更新的九天天氣預報，本港下周風向突變，由夏季盛行的西南風，在下周二（18日）轉吹東至東北風，下周三（19日）則轉吹東風，高地間中吹強風，按「西瓜波理論」，即該潛在低壓區或由本港以南掠過。



天文台指現時電腦模式對於潛在低壓區的預測仍存在分歧，今日「地球天氣」資料顯示，各人工智能AI預報系統都預料潛在低壓區下周形成，惟形成位置及強度也有不同，例如AI風烏預測在本港以南掠過並趨向海南島。不過需注意AI預測結果是由電腦直接輸出原始資料，未經科學主任調整。



▼2026年7月26日 8號風球下尖沙咀海旁▼



+ 9

天文台料廣闊低壓槽下周中後期靠近廣東沿岸 8.18突然轉吹東北風

天文台今日（15日）下午預測，一道廣闊低壓槽會影響南海北部至台灣以東海域，下周中後期逐漸靠近廣東沿岸，而低壓槽上可能有低壓區存在，受該低壓系統影響，下周中後期華南沿岸天氣漸轉不穩定，驟雨逐漸增多及有狂風雷暴。

低壓區為潛在發展成熱帶氣旋的初步條件，天文台今午4時半更新的九天天氣預報顯示，下周一（17日）至下周六（22日）的風向突變，由近月盛行的西至西南風，下周二（18日）轉為東至東北風，下周三（19日）再轉東風，下周五（21日）轉南至東南風，同時天氣加劇轉壞，下周二有幾陣驟雨及雷暴，下周三至下周六（19日至22日）更變成狂風雷暴。

天文台8月15日下午4時半更新的九天天氣預報，下周二（18日）突然轉為東至東北風。（天文台網頁截圖）

按「西瓜波理論」料潛在低壓區香港以南掠過 8.19高地間中吹強風

一般而言，除非受到熱帶氣旋影響，本港在夏季受溫暖潮濕的西南季候風主導下，不會吹東北風。根據總結熱帶氣旋集結在特定區域時橫瀾島的盛行風向而製成的「西瓜波理論」（或叫沙灘球理論），可見天文台料該潛在低壓區，將由本港南面掠過，隨後向西移動往廣東西部或海南島一帶海域。

8月16日︰西至西南風2至3級

8月17日︰微風2級

8月18日︰東至東北風3至4級，稍後離岸5級

8月19日︰東風4至5級，高地間中6級

8月20日︰東至東南風4至5級，初時高地間中6級

8月21日︰南至東南風4至5級

8月22日︰南風4級，離岸間中5級



（天文台8月15日下午4時30分預報）



熱帶氣旋集結在特定區域時橫瀾島的盛行風向。（天文台圖片）

天文台︰若垂直風切變及高空輻散配合 低壓區有機會進一步發展

天文台昨晚（14日）在天氣隨筆專欄中，發表題為《持續高溫過後的不穩定天氣》（鍾欣樺 梁宇霆 黃子鈞 胡灼權）的文章，指出南海北部的海水較暖，假如較弱的垂直風切變及高空輻散等條件配合，低壓區有機會進一步發展，惟現時各電腦模式對於低壓區的預測仍存在分歧。

天文台分析，假如有兩個低壓區分別在南海及東海發展。兩個低壓區將互相爭奪有利其發展的大氣及海洋能量資源，影響其最終強度，若東海的潛在熱帶氣旋較強，或是與南海的低壓系統距離較近，其引導氣流可能將南海較弱的系統帶往東北方向移動，為南海北部的天氣增添變數。

天文台8月14日天氣隨筆指出，電腦模式之間對於南海及東海的低壓區預測仍存在分歧。（天文台圖片）

天文台「地球天氣」8月15日下午顯示，各AI人工智能預報系統均預測潛在低壓區下周香港以南掠過，圖為歐中AIFS。（天文台網頁）

各人工智能AI模式料潛在低壓區下周生成 位置及強度各異

天文台「地球天氣」今午顯示，人工智能AI預報系統包括歐中AIFS、盤古、伏羲及風烏，都預料該潛在低壓區下周生成，並向海南島方向移動，不過各AI對東海潛在低壓區的預測強度及路徑都存在差異，潛在低壓區的形成位置及強度或因而不同，例如風烏預測位置較貼近香港並趨向海南島。不過需注意，AI預測結果是由電腦直接輸出原始資料，未經科學主任調整。

天文台「地球天氣」8月15日下午顯示，各AI人工智能預報系統均預測潛在低壓區下周香港以南掠過，圖為風烏。（天文台網頁）

天文台「地球天氣」8月15日下午顯示，各AI人工智能預報系統均預測潛在低壓區下周香港以南掠過，圖為伏羲。（天文台網頁）