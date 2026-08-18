雙旋共舞｜天文台料低壓區「西登」海南島　周三七夕本港吹6級風

【打風／低壓區／天文台／HKO／明天的天氣／七夕天氣】天文台今日（18日）表示，一道廣闊低壓槽未來數日影響南海北部至呂宋以東海域，而低壓槽上有兩個低壓區，預料位於南海北部的低壓區會稍為發展，並在未來一兩日有較大可能「西登」海南島一帶，受其與中國東南部的高壓脊共同影響，廣東沿岸風勢較大及有驟雨，天文台預測明日（19日，星期三）中國情人節七夕至周四（20日）初時，離岸及高地間中風力達6級，即吹強風。



天文台預測未來九日天氣欠佳，由明日七夕至下周一（24日），除了周四外，其他五日料均有驟雨及狂風雷暴；九天天氣預報顯示，下周三（26日）農曆七月十四「鬼節」天色好轉，日間短暫時間有陽光。



呂宋以東尚有另一低壓區，天文台料大致移向台灣一帶。未來數日到海南島及台灣旅遊市民要留意天氣變化。



天文台8月18日表示，一道廣闊低壓槽正為廣東西部沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。（梁鵬威攝）

天文台8月18日表示，一道廣闊低壓槽正為廣東西部沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。（梁鵬威攝）

▼天文台預測一連九日有狂風雷暴或驟雨▼

8月19日 (二)：有幾陣驟雨及狂風雷暴。

8月20日 (三)：有幾陣驟雨。

8月21日 (四)：有幾陣驟雨及狂風雷暴。

8月22日 (五)：有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多。

8月23日 (六)：間中有驟雨及狂風雷暴。

8月24日 (日)：間中有驟雨及狂風雷暴。

8月25日 (一)：有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多。

8月26日 (二)：有幾陣驟雨。

8月27日 (三)：有一兩陣驟雨。



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天文台︰低壓槽上有兩個低壓區

天文台今日中午表示，一道廣闊低壓槽正為廣東西部沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，同時高壓脊正覆蓋中國東南沿岸。

天文台表示，廣闊低壓槽未來數日影響南海北部至呂宋以東海域，而低壓槽上有兩個低壓區，隨後發展及動向存在變數，預料位於南海北部的低壓區將於稍為發展，未來一兩日有較大機會移向海南島一帶，並與中國東南部的高壓脊共同影響，廣東沿岸風勢較大及有驟雨。至於另一個位於呂宋以東的低壓區將大致移向台灣一帶。

天文台8月18日早上11時半公布的九天天氣預報，料未來九日有狂風雷暴或驟雨。（天文台網頁截圖）

明天的天氣︰七夕有幾陣驟雨及狂風雷暴 日間部份時間天色明朗

天文台預測，隨著整個低壓系統靠近中國東南沿岸至華南一帶，本周後期該區天氣不穩定。九天天氣預報顯示，明日（19日、周三）中國情人節七夕，市區氣溫28度至32度，吹清勁東風4至5級，離岸及高地間中吹6級強風，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，日間部份時間天色明朗。

周四（20日）市區氣溫28度至32度，吹清勁東至東南風4至5級，初時高地間中6級強風，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

天文台8月18日早上11時半公布的九天天氣預報，料未來兩日市區氣溫最高32度。（天文台網頁截圖）

天文台8月18日早上11時半公布的九天天氣預報，料本周相對濕度最高95%。（天文台網頁截圖）

中央氣象台預測8月18至27日各地累積雨量，本港介乎100至250毫米，而台灣南部及海南島和廣西沿岸，均料達250至400毫米。(中央氣象台圖片)

周五及周六有驟雨及狂風雷暴 周五部份地區驟雨較多

周五及周六（21日及22日）市區氣溫27度至31度，吹東至東南風4級，離岸間中5級。周五大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多；周六則間中有驟雨及狂風雷暴。

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下周日處暑市區最低27度 間中有幾陣驟雨及狂風雷暴

下周日（23日）為廿四節氣處暑，意思是炎熱的酷暑氣候將要結束，當日市區氣溫27度至31度，吹南至西南風4級，大致多雲，間中有幾陣驟雨及狂風雷暴。

下周一（24日）市區氣溫27度至31度，吹南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多。下周二（25日）市區氣溫27度至31度，吹南至東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨。

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下周三農曆七月十四有幾陣驟雨 日間短暫時間有陽光

下周三（26日）為農曆七月十四盂蘭盆節／中元節，俗稱「鬼節」，傳統習俗進行祭拜和「燒街衣」，當日市區氣溫28度至32度，吹南至東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

到下周四（27日）氣溫介乎28度至32度，吹東南風3至4級，短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。