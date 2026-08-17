雙旋會來了？天文台指低壓槽上可能有兩個低壓區　周三周四有強風

【打風／低壓區／天文台／HKO／熱帶低氣壓／熱帶氣旋／明天的天氣】天文台今日（17日）預測，一道廣闊低壓槽會在未來數日影響南海北部至呂宋以東海域，而低壓槽上可能「有兩個低壓區」，但隨後發展及動向存在變數。



天文台預料位於南海北部的低壓區會稍為發展，在未來兩三日有較大機會移向海南島一帶，而受該低壓區與中國東南部的高壓脊共同影響，本周中期廣東沿岸風勢較大及有驟雨。



同時，位於呂宋以東的低壓區會大致移向台灣一帶，隨著整個低壓系統靠近中國東南沿岸至華南一帶，本周後期該區天氣不穩定。最新九天天氣預報顯示，周三（19日）吹東風4至5級，離岸及高地間中達強風程度的6級，翌日周四（20日）初時高地間中風力亦達6級。



▼2026年7月26日 8號風球下尖沙咀海旁▼



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▼天文台預測一連九日有雷暴或有雨▼

8月18日 (二)：大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。

8月19日 (三)：大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。

8月20日 (四)：大致多雲，有幾陣驟雨。

8月21日 (五)：大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。

8月22日 (六)：大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。

8月23日 (日)：大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。

8月24日 (一)：大致多雲，有幾陣驟雨。

8月25日 (二)：大致多雲，有幾陣驟雨。

8月26日 (三)：短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。



明天的天氣：有幾陣驟雨及雷暴 下午短暫時間有陽光

截至今午12時，周日（16日）清晨發出的酷熱天氣警告已連續生效近30小時。天文台指，一道廣闊低壓槽會在未來數日影響南海北部至呂宋以東海域，明日（18日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，初時部份地區驟雨較多，下午短暫時間有陽光。氣溫方面，預測市區介乎27至32度，告別酷熱，但仍然炎熱。

南海北部低壓區會稍為發展 較大機會移向海南島一帶

天文台最新預測又指，一道廣闊低壓槽會在未來數日影響南海北部至呂宋以東海域，而低壓槽上可能「有兩個低壓區」，但隨後發展及動向存在變數。

天文台預料位於南海北部的低壓區會稍為發展，在未來兩三日有較大機會移向海南島一帶，而受該低壓區與中國東南部的高壓脊共同影響，本周中期廣東沿岸風勢較大及有驟雨。

呂宋以東低壓區大致移向台灣一帶

同時，位於呂宋以東的低壓區會大致移向台灣一帶，隨著整個低壓系統靠近中國東南沿岸至華南一帶，本周後期該區天氣不穩定。

天文台8月14日天氣隨筆指出，電腦模式之間對於南海及東海的低壓區預測仍存在分歧。（天文台圖片）

天文台科學主任上周五（14日）在天氣隨筆專欄中發表題為《持續高溫過後的不穩定天氣》文章，指出南海北部的海水較暖，假如較弱的垂直風切變及高空輻散等條件配合，低壓區有可能進一步發展，惟現時各電腦模式對於低壓區的預測仍存在分歧

有預測可能在南海及東海各有一個低壓區發展，文章指兩個低壓區會互相爭奪有利其發展的大氣及海洋能量資源，影響其最終強度。倘若東海的潛在熱帶氣旋較強或與南海的低壓系統距離較近，其引導氣流亦可能會將南海的較弱系統帶往東北方向移動，為南海北部的天氣增添變數。

中央氣象台8月16日的中期天氣預報顯示，本港在16至25日累計雨量將介乎100至250毫米。(中央氣象台圖片)

▼人工智能AIFS8月16日對潛在低壓系統的預測▼



▼AI人工智能預報系統「盤古」8月16日對潛在低壓系統的預測▼



▼AI人工智能預報系統「風烏」8月16日對潛在低壓系統的預測▼



▼AI人工智能預報系統「伏羲」8月16日對潛在低壓系統的預測▼



內地中央氣象台周日預報未來十日西太和南海將有兩個熱帶氣旋生成

內地中央氣象台周日則在中期天氣預報中就指，預測未來十日西北太平洋和南海將有兩個熱帶氣旋生成，由8月16日至25日間，包括香港在內的廣西、廣東、福建沿岸及台灣，累計雨量將有100至250毫米

▼歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）8月16日對潛在低壓系統的預測▼

