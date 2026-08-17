周二上班注意　天文台料初時部分地區驟雨較多　料2低壓區共舞

【打風／低壓區／天文台／HKO／熱帶低氣壓／熱帶氣旋／明天的天氣／七夕天氣】天文台今日（17日）道廣闊低壓槽會在未來數日影響南海北部至呂宋以東海域，而低壓槽上可能有兩個低壓區，但隨後發展及動向存在變數。不過風未見，雨先來，天文台預測明日（18日，星期二）一連九日有雨，明日有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時部分地區驟雨較多，下午短暫時間有陽光。



周三（19日）農曆七月初七「七夕」大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，日間部分時間天色明朗，風力增強，離岸及高地風力間中達6級。



8月17日中午左右，突然有驟雨，無帶傘市民需暫時避雨。

8月17日中午左右，突然有驟雨，但雨勢不大。

8月17日中午左右，突然有驟雨，無帶傘市民需暫時避雨。

▼天文台預測一連九日有雷暴或有雨▼

8月18日 (二)：有幾陣驟雨及狂風雷暴。初時部分地區驟雨較多。

8月19日 (三)：有幾陣驟雨及狂風雷暴。

8月20日 (四)：有幾陣驟雨。

8月21日 (五)：有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。

8月22日 (六)：間中有驟雨及狂風雷暴。

8月23日 (日)：間中有驟雨及狂風雷暴。

8月24日 (一)：有幾陣驟雨。

8月25日 (二)：有幾陣驟雨。

8月26日 (三)：有一兩陣驟雨。



天文台料南海北部低壓區會稍為發展 呂宋以東低壓區會移向台灣

天文台指一道廣闊低壓槽會在未來數日影響南海北部至呂宋以東海域，而低壓槽上可能有兩個低壓區，但隨後發展及動向存在變數。

預料位於南海北部的低壓區會稍為發展，並在未來兩三日有較大機會移向海南島一帶。受該低壓區與中國東南部的高壓脊共同影響，本周中期廣東沿岸風勢較大及有驟雨。至於位於呂宋以東的低壓區會大致移向台灣一帶。隨着整個低壓系統靠近中國東南沿岸至華南一帶，本周後期該區天氣不穩定。

中央氣象台：2低壓區發展成熱帶氣旋可能性較低

內地中央氣象台預測，未來10天，南海北部和台灣附近洋面低值系統活躍，但發展為熱帶氣旋的可能性較低；不過西太平洋將有兩個熱帶氣旋生成。

天文台8月17日上午更新九天天氣預報，料未來九日有雨，其中數日狂風雷暴。（天文台圖片）

明天的天氣：有幾陣驟雨及狂風雷暴 初時部分地區驟雨較多

九天天氣預報預報顯示，未來九日本港都會有雨，其中五日會有狂風雷暴。明日（18日）吹東至東北風3至4級，稍後離岸及高地5級；大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，初時部分地區驟雨較多，下午短暫時間有陽光。

周三「七夕」離岸及高地風力間中6級 日間部分時間天色明朗

到周三（19日）「七夕」，吹東風4至5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，日間部分時間天色明朗。周四（20日）吹東至東南風4至5級，初時高地間中6級；大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

▼2026年7月26日 8號風球下尖沙咀海旁▼



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周五至下周日一連三日料有驟雨及狂風雷暴

天文台料周五（21日）起天氣又開始轉差。周五吹東至東南風4級，離岸間中5級；大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。周六（22日）吹南至西南風4級，離岸間中5級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。下周日（23日）吹南至西南風4級，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。下周一（24日）吹南至東南風4級，大致多雲，有幾陣驟雨。

天文台8月17日上午更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至32度。（天文台圖片）

天文台8月17日上午更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度介乎90%至95%。（天文台圖片）

天文台預測下周二及周三（25日及26日）吹東南風4級，周二大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，周三短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。