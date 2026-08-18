最新天氣｜天文台發出強烈季候風信號　預料陣風風力間中達8級

【打風／低壓區／天文台／HKO／熱帶低氣壓／熱帶氣旋／明天的天氣】天文台周二（8月18日）指出，受到一道廣闊低壓槽和高壓脊共同影響，廣東沿岸風勢較大及有驟雨。天文台晚上在橫瀾島錄得每小時約70公里的強陣風，並在10時許發出俗稱黑球的「強烈季候風信號」，代表平均風速達3號風球風力，陣風間中達烈風程度，即8至9級風力，提醒市民提防海面大浪可能帶來的危險。



▼8月18日天氣▼

8月18日截至晚上21:50各區錄得的最高陣風（單位：公里/小時）。（天文台圖片）

【22:10】天文台發出強烈季候風信號現正生效。預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度，即8或9級風力。

【22:10】天文台：預料本港吹偏東強風。市民應提防海面大浪可能帶來的危險。

8月18日晚上21:50各區主要吹東風（數字為風速，單位：公里/小時）。（天文台圖片）

【21:45】天文台：預料強陣風繼續吹襲香港。如身處室外，請盡快到安全地方躲避。在晚上9時40分左右，橫瀾島錄得每小時約70公里的強陣風。

【21:45】雷暴警告有效時間至今晚11時正，預料香港有幾陣狂風雷暴。預料高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲香港。

【21:00】雷暴警告有效時間延長至今晚11時正。

【19:00】天文台發出雷暴警告，有效時間至晚上9時。

天文台8月18日下午4時半更新九天天氣預報，料未來兩日風力較大。（天文台圖片）

天文台8月18日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至32度。（天文台圖片）

【05:45】天文台預測，本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。下午短暫時間有陽光，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。天文台展望，未來一兩日風勢較大，有幾陣驟雨。接近周末天氣漸轉不穩定。

【04:45】天文台預測，本港地區今日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴。初時部份地區驟雨較多。下午短暫時間有陽光，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。

【00:45】天文台指廣東周一風勢微弱，天氣酷熱，而高溫觸發的雷雨亦影響該區。本港大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。初時短暫時間有陽光及酷熱。中午前後部份地區雨勢較大，並錄得超過30毫米雨量。

8月17日各區累積雨量。中午前後部份地區雨勢較大，並錄得超過30毫米雨量。(天文台圖片)

▼天文台預測一連九日有雷暴或有雨▼

8月18日 (二)：有幾陣驟雨及狂風雷暴。初時部份地區驟雨較多。

8月19日 (三)：有幾陣驟雨及狂風雷暴。

8月20日 (四)：有幾陣驟雨。

8月21日 (五)：有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多。

8月22日 (六)：間中有驟雨及狂風雷暴。

8月23日 (日)：間中有驟雨及狂風雷暴。

8月24日 (一)：有幾陣驟雨。

8月25日 (二)：有幾陣驟雨。

8月26日 (三)：有一兩陣驟雨。



天文台8月17日上午更新九天天氣預報，料未來九日有雨，其中數日狂風雷暴。（天文台圖片）

▼8月17日天氣▼

▼2026年7月26日 8號風球下尖沙咀海旁▼



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【12:55】天文台特別天氣提示：未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響，市民應提高警覺。

【12:00】天文台特別天氣提示：高溫觸發的雷雨正影響本港，預料未來數小時本港部份地區雨勢較大及有狂風雷暴。

天文台預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大，而下午短暫時間有陽光及酷熱。吹微風。