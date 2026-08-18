天氣｜今日有幾陣驟雨及雷暴　下午短暫時間有陽光　市區最高32度

一道廣闊低壓槽正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。天文台預測，本港今日（8月18日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴。下午短暫時間有陽光，市區最高約32度，新界再高一兩度；吹和緩東至東北風，離岸及高地風勢清勁。天文台展望，未來一兩日風勢較大，有幾陣驟雨。接近周末天氣漸轉不穩定。



圖為截至8月18日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月8日 多區氣溫35度或以上▼



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未來一兩日風勢較大有驟雨 本周後期天氣不穩定

天文台指出，一道廣闊低壓槽會在未來數日影響南海北部至呂宋以東海域，而低壓槽上可能有兩個低壓區，但隨後發展及動向存在變數。預料位於南海北部的低壓區會稍為發展，並在未來一兩日有較大機會移向海南島一帶。

受該低壓區與中國東南部的高壓脊共同影響，本週中期廣東沿岸風勢較大及有驟雨。同時，位於呂宋以東的低壓區會大致移向台灣一帶。隨著整個低壓系統靠近中國東南沿岸至華南一帶，本週後期該區天氣不穩定。

▼7月26日 8號風球下尖沙咀海旁▼



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「七夕」及周末期間有狂風雷暴

明日（19日）為「七夕，天文台的九天天氣預報顯示，明日至下周二（25日）均大致多雲有驟雨。其中，明日料有幾陣驟雨及狂風雷暴，日間部份時間天色明朗，與周四（20日）均最高32度；周四則有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月18日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（21日）至下周日（23日）均有驟雨及狂風雷暴，同介乎27至31度。其中，周五有幾陣驟雨，部份地區驟雨較多；周六（22日）及為二十四節氣「處暑」的下周日，均間中有驟雨及狂風雷暴。

下周一（24日）及下周二（25日）大致多雲，有幾陣驟雨，最高氣溫31度。下周三（26日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高氣溫32度。