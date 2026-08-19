打風？天文台料低壓系統過海南後或回頭逼廣東沿岸　周末狂風雷暴

【打風／低壓區／天文台／HKO／明天的天氣】強烈季候風信號生效，天文台今日（19日）最新預測指，位於南海的低壓系統移向海南島後，其動向有較大變數，可能情況有二，一是在接近周末時以偏北方向靠近北部灣至雷州半島一帶，二是轉向東北靠近廣東沿岸。至於位於台灣以東的低壓系統未來大致靠近中國東南沿岸至華南一帶，周末至下周初該區天氣不穩定，驟雨增多及有狂風雷暴。



天文台料明日（20日）初時高地風力間中達6級，即強風程度，大致多雲，有幾陣驟雨，本周五起至下周二（21日及25日）本港有驟雨及狂風雷暴，其中周五部份地區驟雨較多，周六部份地區雨勢較大，下周二高地風力再次間中達6級強風。



一個廣闊低壓區正為南海北部帶來不穩定天氣，天文台料今日8月19日下午部份時間有陽光及炎熱。（天文台圖片）

天文台8月19日早上11時45分發出特別天氣提示，提醒市民應提防海面大浪可能帶來的危險。（天文台圖片）

天文台︰廣闊低壓區與高壓脊共同影響 本港吹偏東強風

天文台今早表示，一個廣闊低壓區正為南海北部帶來不穩定天氣，同時受該低壓區與中國東南部的高壓脊共同影響，廣東沿岸風勢較大及有驟雨，預料今午及晚間大致多雲，有幾陣驟雨，下午部份時間有陽光及炎熱。

另外強烈季候風信號現正生效，天文台預料本港吹偏東強風，平均風速每小時超過40公里，陣風間中達烈風程度，並在早上11時45分發出特別天氣提示，提醒市民應提防海面大浪可能帶來的危險。

▼2026年5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼



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南海北部低壓系統西移橫過海南島後 周末或「回馬槍」重返廣東沿岸

天文台預測，位於南海北部的廣闊低壓區今明兩日移向海南島一帶並稍為發展，受其與中國東南部的高壓脊共同影響，廣東沿岸風勢較大及有驟雨，該低壓系統在橫過海南島後的動向有較大變數，可能在接近周末以偏北方向，靠近北部灣至雷州半島一帶，亦有可能轉向東北靠近廣東沿岸。

台灣以東低壓系統將靠近東南沿岸至華南一帶 周末該區天氣不穩定

位於台灣以東的低壓區未來一兩日大致移向福建至浙江一帶，隨着整個低壓系統靠近中國東南沿岸至華南一帶，周末至下周初該區天氣不穩定，驟雨增多及有狂風雷暴。

內地中央氣象台預料，華南部份地區包括香港及澳門，未來10日的累計降雨量超過100毫米。（中央氣象台圖片）

中央氣象台︰未來10日有兩個熱帶擾動或颱風影響華南地區

內地中央氣象台今早預測，未來10日南海至西北太平洋洋面季風槽及熱帶系統活躍，將有2至4個熱帶擾動或颱風生成，其中約兩個可能影響華南南部及沿海地區，需防範強風雨及降水疊加效應。

中央氣象台並預測，華南部份地區包括香港及澳門，未來10日的累計降雨量超過100毫米，華南西南部沿岸更超過250毫米。

天文台8月19日早上更新的九天天氣預報，料周五及周六（21日及22日）有幾陣驟雨及狂風雷暴。（天文台網頁截圖）

▼天文台預測有兩個低壓系統或可能影響華南一帶▼

8月20日 (四)︰東至東南風4至5級，初時高地間中6級。

8月21日 (五)︰東至東南風4級，離岸間中5級。

8月22日 (六)︰南至西南風4級，離岸間中5級。

8月23日 (日)︰南至西南風4級。

8月24日 (一)︰南風4級。

8月25日 (二)︰南至東南風4至5級，高地間中6級。

8月25日 (三)︰南至東南風4級。

8月26日 (四)︰東南風3至4級。

8月27日 (五)︰東南風3至4級。



天文台8月19日早上更新的九天天氣預報，料周五至下周二（21日至25日）市區氣溫最低27度。（天文台網頁截圖）

天文台8月19日早上更新的九天天氣預報，料未來六天相對濕度最高95%。（天文台網頁截圖）

明日的天氣︰市區最高32度 初時高地間中吹強風

天文台九天天氣顯示，明日（20日）市區氣溫為28度至32度，相對濕度70%至95%，吹東至東南風4至5級，初時高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

下周日處暑市區最高31度 間中有驟雨及狂風雷暴

周五及周六（21日及22日）市區氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴；周五部份地區驟雨較多，周日部份地區雨勢較大。下周日（23日、廿四節氣的處暑）至下周二（25日）市區氣溫27度至31度，相對濕度75%至95%，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴。

農曆七月十四市區最高32度 多雲有幾陣驟雨

下周三（26日）是農曆七月十四盂蘭節，俗稱「鬼節」，傳統習俗進行祭拜和「燒街衣」，市區氣溫28度至32度，相對濕度70%至90%，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

下周四及下周五（27日及28日）市區氣溫28度至33度，相對濕度65%至90%，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。