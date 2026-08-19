七夕天氣｜今有幾陣驟雨最高32度 天文台：料吹偏東強風提防大浪
撰文：蕭通
出版：更新：
今日（8月19日）為「七夕」，天文台指出，一個廣闊低壓區正為南海北部帶來不穩定天氣。同時受該低壓區與中國東南部的高壓脊共同影響，廣東沿岸風勢較大及有驟雨。天文台預測，本港今日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度；吹清勁東風，離岸及高地吹強風。
天文台於清晨4時45發出特別天氣提示稱， 預料本港吹偏東強風，市民應提防海面大浪可能帶來的危險。天文台展望，明日（20日）風勢較大，有幾陣驟雨。接近周末天氣漸轉不穩定。
▼8月8日 多區氣溫35度或以上▼
+9
兩個低壓區發展及動向存變數
天文台指出，一道廣闊低壓槽會在未來數日影響南海北部至呂宋以東海域，而低壓槽上有兩個低壓區，但隨後發展及動向存在變數。預料位於南海北部的低壓區會稍為發展，並在今明兩日有較大機會移向海南島一帶。
同時，受其與中國東南部的高壓脊共同影響，廣東沿岸風勢較大及有驟雨。此外，位於呂宋以東的低壓區會大致移向台灣一帶。隨著整個低壓系統靠近中國東南沿岸至華南一帶，本週後期該區天氣不穩定。
▼7月29日 上午不時下驟雨▼
+14
未來8天均有驟雨 周五起4天有狂風雷暴
天文台的九天天氣預報顯示，明日（20日）至下周三（26日）均大致多雲有驟雨。其中，明日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高約32度。
▼天文台九天天氣預報▼
周五（21日）至下周一（24日）均有驟雨及狂風雷暴，同介乎27至31度。其中，周五及下周一有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多。周六（22日）及為二十四節氣「處暑」的下周日，則間中有驟雨及狂風雷暴。
下周二（25日）及下周三仍大致多雲，有幾陣驟雨，最高氣溫31度。下周四（27日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高氣溫32度。
海上3個「颱風雛形」同時活躍 或長時間影響華南沿海雙旋共舞｜天文台料低壓區「西登」海南島 周三七夕本港吹6級風天氣｜今日有幾陣驟雨及雷暴 下午短暫時間有陽光 市區最高32度周二上班注意 天文台料初時部分地區驟雨較多 料2低壓區共舞打風？天文台預測南海低壓區今發展！AI料「雙旋共舞」西登+路徑