七夕天氣｜今有幾陣驟雨最高32度　天文台：料吹偏東強風提防大浪

今日（8月19日）為「七夕」，天文台指出，一個廣闊低壓區正為南海北部帶來不穩定天氣。同時受該低壓區與中國東南部的高壓脊共同影響，廣東沿岸風勢較大及有驟雨。天文台預測，本港今日短暫時間有陽光，有幾陣驟雨。市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度；吹清勁東風，離岸及高地吹強風。



天文台於清晨4時45發出特別天氣提示稱， 預料本港吹偏東強風，市民應提防海面大浪可能帶來的危險。天文台展望，明日（20日）風勢較大，有幾陣驟雨。接近周末天氣漸轉不穩定。



圖為截至8月19日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

▼8月8日 多區氣溫35度或以上▼



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兩個低壓區發展及動向存變數

天文台指出，一道廣闊低壓槽會在未來數日影響南海北部至呂宋以東海域，而低壓槽上有兩個低壓區，但隨後發展及動向存在變數。預料位於南海北部的低壓區會稍為發展，並在今明兩日有較大機會移向海南島一帶。

同時，受其與中國東南部的高壓脊共同影響，廣東沿岸風勢較大及有驟雨。此外，位於呂宋以東的低壓區會大致移向台灣一帶。隨著整個低壓系統靠近中國東南沿岸至華南一帶，本週後期該區天氣不穩定。

▼7月29日 上午不時下驟雨▼



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未來8天均有驟雨 周五起4天有狂風雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（20日）至下周三（26日）均大致多雲有驟雨。其中，明日有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高約32度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月19日清晨5時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（21日）至下周一（24日）均有驟雨及狂風雷暴，同介乎27至31度。其中，周五及下周一有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區驟雨較多。周六（22日）及為二十四節氣「處暑」的下周日，則間中有驟雨及狂風雷暴。

下周二（25日）及下周三仍大致多雲，有幾陣驟雨，最高氣溫31度。下周四（27日）短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨，最高氣溫32度。