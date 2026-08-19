遊日台注意｜熱帶旋旋沙德爾趨向琉球　內地料下周初升級超強颱風

【打風／天文台／HKO／遊日注意／日本旅遊／沙德爾／SAUDEL／熱帶風暴／超強颱風】熱帶氣旋沙德爾（SAUDEL、由米克羅尼西亞命名）今日（19日）在西太平洋生成，不論是香港天文台，或是內地、台灣及日本的氣象部門，同樣預料沙德爾未來向西北方向移動，大致趨向琉球群島和台灣方向。



其中內地中央氣象台預測，沙德爾將在短短4日內完成「五級跳」，由最低級別的熱帶風暴增強至超強颱風，料下周日（23日）最大風力達至17級、每秒60米。日本氣象廳則預測沙德爾下周一（23日）才成為超強颱風。



熱帶氣旋沙德爾（SAUDEL、由米克羅尼西亞命名）8月19日在西太平洋生成。（Easterlywave圖片）

熱帶氣旋沙德爾（SAUDEL、由米克羅尼西亞命名）8月19日在西太平洋生成。（Tropical Tidbits圖片）

天文台料未來向西北方向移動 大致趨向琉球群島一帶

熱帶風暴「沙德爾 SAUDEL」今日（19日）正式生成，名字由西太平洋島國米克羅尼西亞的命名，意思是波納佩島傳說中的將領蘇迪羅可靠的守衛／士兵。

香港天文台最新發布的熱帶氣旋路徑概率預報圖顯示，沙德爾目前在美國關島附近海域一帶，料未來向西北方向移動，大致趨向琉球群島。其後轉向東北移向日本本部、續向西北移向華東、或是向西南進入南海北部，可能性均等，目前介乎1至10%。

天文台8月19日發布的熱帶氣旋路徑概率預報圖顯示，沙德爾目前在美國關島附近海域一帶，料未來向西北方向移動，大致趨向琉球群島。（天文台圖片）

中央氣象台︰趨向琉球群島 未來5日對中國無影響

內地中央氣象台今日傍晚6時發布的颱風快訊指，沙德爾今午5時位於美國關島東南方向約1,115公里的洋面上，中心附近最大風力為8級，中心最低氣壓為998百帕，料時速20公里至25公里向北偏西方向移動，強度逐漸增強，趨向琉球群島以東洋面，未來5日對中國海域無影響。

中央氣象台8月19日發布的沙德爾路徑預測圖，料短短4日內「五級跳」，周六（22日）凌晨先升級強颱風，下午再升至最高級別的超強颱風。（中央氣象台圖片）

料「五級跳」周六成超強颱風 最大風力達17級

中央氣象台未來120小時路徑預報圖顯示，沙德爾將會快速增強，預測周四（20日）增強至強烈熱帶風暴，周五（21日）成為颱風，隨後周六（22日）凌晨先升級強颱風，下午再升至最高級別的超強颱風，即在短短4日內完成「五級跳」，隨後下周日（23日）最大風力達至17級、每秒60米。

台灣交通中央氣象署8月19日發布的沙德爾路徑預測圖，預料趨向琉球群島以東洋面。（台灣交通中央氣象署圖片）

日本氣象廳8月19日發布的沙德爾路徑預測圖，預料下周一（23日）升級超強颱風。（日本氣象廳網頁截圖）

日本氣象廳料下周一升級超強颱風 颱風圈半徑400公里

台灣交通中央氣象署及日本氣象廳的沙德爾預測圖，同樣只預測未來7天的路徑，與中央氣象台的預測路徑大致相近，同樣趨向琉球群島以東洋面。

日本氣象廳今午6時預測，沙德爾下周一（23日）才升級至超強颱風，下周二（24日）進一步增強，料最大瞬間風速為每秒60米，颱風圈半徑達400公里，暴風警戒範圍達530公里。