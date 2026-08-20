天氣｜今日部分地區驟雨較多及有狂風雷暴　日間最高氣溫32度

天文台指出，今日（20日）大致多雲，有幾陣驟雨，部分地區驟雨較多及有狂風雷暴，日間最高氣溫約32度，最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等，吹清勁東至東南風，離岸吹強風，初時高地間中達烈風程度。天文台展望，未來兩三日天氣漸轉不穩定，間中有驟雨及雷暴。



圖為截至8月20日清晨5時，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

兩個低壓區發展及動向

天文台指出，位於南海北部的低壓區會稍為發展，並在今日橫過海南島，受其與中國東南沿岸的高壓脊共同影響，廣東沿岸風勢較大及有驟雨。該低壓區在橫過海南島後的動向有較大變數，可能在明日以偏北方向靠近北部灣至雷州半島一帶，亦有可能轉向偏東方向靠近廣東沿岸。

此外，位於台灣以東的低壓區會在未來一兩日大致移向福建至浙江一帶。隨着整個低壓系統靠近中國東南沿岸至華南一帶，周末至下周初該區天氣不穩定，驟雨增多及有狂風雷暴。

天文台指出，今日（20日）大致多雲，有幾陣驟雨，部分地區驟雨較多及有狂風雷暴，日間最高氣溫約32度。（陳永武攝）

未來8天均有驟雨 周五更有狂風雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（20日）和後日（21日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。周六（22日）及為二十四節氣「處暑」的下周日（23日），則大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，周六部分地區雨勢較大。

去到下周三（26日）天氣轉好，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。下周四（27日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間酷熱。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月20日凌晨0時更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼8月8日 多區氣溫35度或以上▼



+ 9

▼7月29日 上午不時下驟雨▼

