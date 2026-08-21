天氣｜今日間中有驟雨及狂風雷暴　初時部分地區雨勢較大

天文台指出，今日（21日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大，最高紫外線指數大約是7，強度屬於高，日間最高氣溫約30度，吹和緩南至東南風。天文台展望周末期間有幾陣驟雨，日間炎熱，下周初驟雨增多。



圖為截至8月21日清晨5時10分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

熱帶氣旋動向仍有變數

天文台指出，一道廣闊低壓槽會在未來數日持續影響華南沿岸至台灣以東海域一帶，該區天氣不穩定，預料位於北部灣的熱帶氣旋會在未來一兩日於北部灣徘徊，隨後其動向仍有變數，有可能轉向偏東方向靠近廣東沿岸，受炎熱的西南氣流影響，周末期間廣東天色較為明朗。此外，位於台灣以東的低壓區會在今明兩日於東海南部徘徊。

天文台指出，今日（21日）大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，初時部分地區雨勢較大，最高紫外線指數大約是7，強度屬於高，日間最高氣溫約30度。（李家傑攝）

未來8天均有驟雨 周五更有狂風雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（22日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時驟雨較多及有雷暴，下午部分時間天色明朗，最高氣溫約32度，後日（23日）正值二十四節氣「處暑」，大致多雲，有幾陣驟雨，稍後部分地區驟雨較多及有雷暴。

下周一（24日）多雲，有驟雨及狂風雷暴，下周二（25日）部分地區雨勢較大，去到下周四（27日）天色轉好，大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，日間短暫時間有陽光。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至8月21日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

8月20日上午一度下雨，不過市民都一早有遮在手。（林遠航攝）