海上3個「颱風雛形」同時活躍　或長時間影響華南沿海

據中國天氣網消息，目前海上正有3個熱帶擾動（即「颱風雛形」）同時活躍，位於南海的颱風胚胎95W一旦成型，廣東和海南將出現大風和局地暴雨。而據深圳天氣消息，預計深圳本周多雷陣雨，周末到下周初可能有連續降雨過程。



目前南海和西北太平洋有三個颱風胚胎。（微博@weatherman_信欣）

中國天氣網首席氣象分析師信欣指出：

（1）南海的95W熱帶擾動由於引導氣流弱，方向不明，可能長時間影響華南沿海。

（2）菲律賓東側的94W，未來可能奔向台灣、福建地區；

（3）遠海的92W，有加強為颱風的可能，後期很大機會奔向日本，但如果後期強度非常強，且副熱帶高壓偏強，也不排除來中國的可能性。



據悉，92W、94W、95W中的「W」代表西北太平洋，「92W」等是氣象機構用於跟蹤熱帶擾動的臨時編號，並非正式颱風編號。只有當系統進一步發展並達到相應強度後，才可能獲得正式颱風編號和名稱。目前，三個擾動都還在醞釀階段，路徑和強度變數都很大。

中國氣象局曾表示，預計8月有2至3個颱風登陸或明顯影響中國，強度總體偏強，存在較強颱風北上影響中國北方地區的風險。

而據深圳天氣消息，預計本周多雷陣雨，周末到下周初可能有連續降雨過程。