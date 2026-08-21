打風│天文台預測「蝴蝶結」式轉向+奇特路徑　AI料連環颱風襲日本

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／熱帶氣旋】本星期打風？更有「雙颱風共舞」？天文台表示，位於北部灣的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴；根據最新預測，該熱帶風暴明日會在北部灣徘徊，然後於下星期初有較大機會逐漸轉向東至東北方向移動，靠近雷州半島至廣東西部沿岸一帶，天文台會密切監察其動向及本地風力變化，評估是否需要在下星期初發出熱帶氣旋警告，市民請留意最新天氣消息。



天文台表示，該熱帶風暴明日會在北部灣徘徊，然後於下星期初有較大機會逐漸轉向東至東北方向移動，靠近雷州半島至廣東西部沿岸一帶。（天文台）

天文台預測熱帶氣旋路徑奇特 「蝴蝶結」式轉向

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，這個熱帶條旋路徑相當奇特，8月20日至8月24日在北部灣徘徊後，會以「蝴蝶結」方式轉往東北方向移動，靠近雷州半島至廣東西部沿岸一帶。

根據天文台熱帶氣旋路徑圖，這個熱帶條旋路徑相當奇特，8月20日至8月24日在北部灣徘徊後，會以「蝴蝶結」方式轉往東北方向移動，靠近雷州半島至廣東西部沿岸一帶。（天文台）

（天文台）

AI風烏 + ECMWF預測「雙颱風共舞」香港西面登陸

而根據AI天氣模式風烏預測，除了這個熱帶氣旋和台灣附近的低壓區，下星期會有連環颱風吹襲日本沖繩，其中1個會在8月26日至8月31日吹襲日本，另一個則預計9月初吹襲日本。

即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

（AI天氣模式風烏）

其中1個會在8月26日至8月31日吹襲日本。（AI天氣模式風烏）

另一個則預計9月初吹襲日本。（AI天氣模式風烏）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，一道廣闊低壓槽會在未來數日持續影響華南沿岸至台灣以東海域一帶，該區天氣不穩定；預料位於北部灣的熱帶氣旋會在明日於該區徘徊，有較大機會在下星期初逐漸轉向東至東北方向移動，靠近雷州半島至廣東西部沿岸一帶，下星期初至中期沿岸地區間中有大驟雨及狂風雷暴，風勢較大；此外，位於台灣附近的低壓區會在未來一兩日於東海南部徘徊。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫26°C至33°C，暫時最高吹8級風。