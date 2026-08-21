打風｜天文台：熱帶低氣壓升熱帶風暴　兩因素評下周初須否掛風球

【打風／低壓區／熱帶低氣壓／天文台／HKO／移動路徑／明天的天氣】天文台今午（21日）12時發出特別天氣提示指，位於北部灣的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，根據最新預測，該熱帶風暴明日（22日）會在北部灣徘徊，然後於下周初有較大機會逐漸轉向東至東北方向移動，靠近雷州半島至廣東西部沿岸一帶。天文台指，會密切監察其動向及本地風力變化，評估是否需要在下周初發出熱帶氣旋警告，提醒市民留意最新天氣消息。



8月19日日間天晴，吹清勁東風，離岸吹強風。在尖沙咀海旁，有遊客及市民頭髮被風吹起。（資料圖片/湯致遠攝）

8月19日日間天晴，吹清勁東風，離岸吹強風。在尖沙咀海旁，有遊客及市民頭髮被風吹起。（資料圖片/湯致遠攝）

8月19日日間天晴，吹清勁東風，離岸吹強風。在尖沙咀海旁，有遊客及市民頭髮被風吹起。（資料圖片/湯致遠攝）

位於北部灣的熱帶低氣壓在8月20日晚上20時集結在香港之西南偏西約610公里，中心附近最高持續風速每小時 45公里。（天文台圖片）

天文台指，一道廣闊低壓槽正為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。本港今早多處地區錄得超過10毫米雨量，至於位於北部灣的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，在正午十二時，該熱帶風暴集結在海口之西北偏西約200公里，預料移動緩慢，在北部灣徘徊。

明日的天氣：熱帶風暴周六會在北部灣徘徊

天文台12時發出的特別天氣提示指，位於北部灣的熱帶低氣壓已增強為熱帶風暴，根據最新預測，該熱帶風暴明日（22日）會在北部灣徘徊，然後於下周初有較大機會逐漸轉向東至東北方向移動，靠近雷州半島至廣東西部沿岸一帶。

監察其動向及本地風力變化評估是否需要在下周初發出熱帶氣旋警告

天文台指，會密切監察其動向及本地風力變化，評估是否需要在下周初發出熱帶氣旋警告，提醒市民留意最新天氣消息。

天文台8月20日晚上發出的熱帶氣旋位置及路徑圖顯示，位於北部灣的熱帶低氣壓會增強為熱帶風暴，並轉彎回襲廣東西部。（天文台圖片）

根據資料，當該熱帶低氣壓增強為熱帶風暴後，將會被命名。目前最新一個熱帶氣旋為沙德爾，若未來兩日沒有其他熱帶氣施「搶閘」，該熱帶氣旋將被命名為「紫檀」（Narra，菲律賓提供名稱）

內地中央氣象台料下周一至周二越南北部沿岸登陸

內地中央氣象台周四（20日）晚9時更新預測移動路徑圖，同樣預測該熱帶低氣壓會在周六（22日）晚上增強為熱帶風暴，其後續向西移動，下周一（24日）至周二（25日）在越南北部沿岸登陸。

內地中央氣象台8月20日晚上9晚更新預測移動路徑圖，料熱帶氣旋會在8月24日晚在越南北部沿岸登陸。（中央氣象台圖片）

▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼

