開學打風｜天文台指南海低壓區或變熱帶氣旋 日本料靠近廣東沿岸
【打風／香港天文台／HKO／低壓區／低壓槽／熱帶氣旋／移動路徑／9月1日／開學】天文台今日（29日）發布題為《開學前後的天氣展望》的文章指，位於南海北部的廣闊低壓槽上可能有低壓區，料在下周初至中期發展，惟踏入九月起大氣中層的西風槽開始在中高緯度地區變得活躍，有利北方的大陸氣流或東北季候風向南擴展，為預測天氣增加難度，因此其路徑及強度存在變數。
天文台分析指，現時各電腦預報模式的天氣預測顯示，該南海北部形成的低壓系統在下周初至中期，均採取自西向東的路徑，主要分為三種發展方向，其中日本電腦模式預測將發展成熱帶氣旋，並採取較為靠近廣東沿岸的路徑，沿岸地區下周中期風勢較大及有驟雨。天文台提醒市民，開學日（9月1日）本港初時部分地區驟雨較多及有雷暴，上學上班時請留意天氣變化。
廣闊低壓槽未來兩三日帶來驟雨及雷暴 有需要發出暴雨警告信號
天文台科學主任（李茵淇 郭于庭 林沁宜 黃穎昕 黃子鈞）今晚（29日）在網頁專欄「天氣隨筆」中，發表題為《開學前後天氣展望》的文章。文中指出，今早的衛星雲圖及地面天氣圖顯示，一道廣闊低壓槽正影響廣東沿岸及南海北部，而熱帶氣旋沙德爾正移向華中並繼續減弱，其殘餘會在隨後一兩日影響華南西部。
天文台預料，廣闊低壓槽未來兩三日繼續為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，若市民進行戶外活動，要時刻留意天氣提示及警告信息；至於開學日（9月1日）本港初時部分地區驟雨較多及有雷暴，市民上學上班時請留意天氣變化。
天文台續指，電腦預報模式顯示，位於南海北部的廣闊低壓槽上可能有低壓區，將在下周初至中期發展，但其路徑及強度存在變數，由於踏入九月起，大氣中層的西風槽開始在中高緯度地區變得活躍，有利北方的大陸氣流或東北季候風向南擴展，也為預測華南地區的天氣形勢變化增添難度。
日本電腦模式料低壓系統發展成熱帶氣旋 下周採取靠近廣東沿岸路線
天文台分析指，現時各電腦預報模式的天氣預測顯示，南海北部形成的低壓系統下周初至中期，均採取自西向東的路徑，可大致分為三個情景，分別是︰
1. 日本電腦模式︰南海北部的低壓區發展成熱帶氣旋，並採取較為靠近廣東沿岸的路徑，在大陸氣流及熱帶氣旋的外圍環流的共同影響下，沿岸地區下周中期風勢較大及有驟雨
2. 人工智能電腦模式「風烏」︰南海北部的低壓區發展成熱帶氣旋，隨後以較快的速度向東北方向移動，大致移向台灣海峽一帶，下周中期廣東沿岸主要受大陸氣流影響
3. 美國電腦模式︰南海北部的低壓區維持較弱強度，未能發展成熱帶氣旋，受較乾燥的大陸氣流影響，廣東沿岸驟雨較少
過去曾有三旋由西向東走 其中兩旋需要發出熱帶氣旋警告
天文台引述歷史資料指，過去也有熱帶氣旋在南海北部由西向東走的例子，例如盧碧2021年及泰利2012年影響本港期間，本港需要發出熱帶氣旋警告，至於慧卓茹1999年則未帶來熱帶氣旋警告信號。天文台重申，現時該低壓系統的發展和路徑仍存在相當變數，會繼續密切監測。
適逢新學年開始，天氣可能出現一些變化，同學們請繼續留意天文台最新的天氣資訊，祝大家開學愉快！
下周二9.1開學日初時部份地區驟雨較多及有雷暴
根據天文台今晚7時50分更新的九天天氣預報，料下周二開學日（9月1日）市區氣溫27度至31度，相對濕度70%至95%，吹北至東北風4級，離岸及高地間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時部份地區驟雨較多及有雷暴，下午短暫時間有陽光。
▼2026年8月19日 廣闊低壓區（紫檀前身）為本港帶來偏東強風▼
▼天文台預測未來5日風力及雨勢▼
8月30日周日︰
西南風2至3級
大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大
8月31日周一︰
南至東南風3至4級，稍後離岸及高地間中5級
大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴
9月1日周二開學日︰
北至東北風4級，離岸及高地間中5級
大致多雲，有幾陣驟雨，初時部份地區驟雨較多及有雷暴，下午短暫時間有陽光
9月2日周三︰
北風4至5級，高地間中6級，即達強風程度
大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光
9月3日周四︰
北風4級，離岸及高地間中5級
部份時間有陽光
（天文台8月29日晚上7時50分預報）