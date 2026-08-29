開學打風｜天文台指南海低壓區或變熱帶氣旋　日本料靠近廣東沿岸

【打風／香港天文台／HKO／低壓區／低壓槽／熱帶氣旋／移動路徑／9月1日／開學】天文台今日（29日）發布題為《開學前後的天氣展望》的文章指，位於南海北部的廣闊低壓槽上可能有低壓區，料在下周初至中期發展，惟踏入九月起大氣中層的西風槽開始在中高緯度地區變得活躍，有利北方的大陸氣流或東北季候風向南擴展，為預測天氣增加難度，因此其路徑及強度存在變數。



天文台分析指，現時各電腦預報模式的天氣預測顯示，該南海北部形成的低壓系統在下周初至中期，均採取自西向東的路徑，主要分為三種發展方向，其中日本電腦模式預測將發展成熱帶氣旋，並採取較為靠近廣東沿岸的路徑，沿岸地區下周中期風勢較大及有驟雨。天文台提醒市民，開學日（9月1日）本港初時部分地區驟雨較多及有雷暴，上學上班時請留意天氣變化。



天文台8月29日上午8時的衛星雲圖疊加天分析圖，料廣闊低壓槽會未來兩三日繼續為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。（天文台圖片）

廣闊低壓槽未來兩三日帶來驟雨及雷暴 有需要發出暴雨警告信號

天文台科學主任（李茵淇 郭于庭 林沁宜 黃穎昕 黃子鈞）今晚（29日）在網頁專欄「天氣隨筆」中，發表題為《開學前後天氣展望》的文章。文中指出，今早的衛星雲圖及地面天氣圖顯示，一道廣闊低壓槽正影響廣東沿岸及南海北部，而熱帶氣旋沙德爾正移向華中並繼續減弱，其殘餘會在隨後一兩日影響華南西部。

天文台預料，廣闊低壓槽未來兩三日繼續為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴，有需要時會發出暴雨警告信號或局部地區大雨提示，若市民進行戶外活動，要時刻留意天氣提示及警告信息；至於開學日（9月1日）本港初時部分地區驟雨較多及有雷暴，市民上學上班時請留意天氣變化。

各預報模式對下週中期廣闊低壓槽上的低壓區發展仍在變數，其中日本電腦模式料南海北部的低壓區發展成熱帶氣旋，並採取較為靠近廣東沿岸的路徑。（天文台圖片）

天文台續指，電腦預報模式顯示，位於南海北部的廣闊低壓槽上可能有低壓區，將在下周初至中期發展，但其路徑及強度存在變數，由於踏入九月起，大氣中層的西風槽開始在中高緯度地區變得活躍，有利北方的大陸氣流或東北季候風向南擴展，也為預測華南地區的天氣形勢變化增添難度。

日本電腦模式料低壓系統發展成熱帶氣旋 下周採取靠近廣東沿岸路線

天文台分析指，現時各電腦預報模式的天氣預測顯示，南海北部形成的低壓系統下周初至中期，均採取自西向東的路徑，可大致分為三個情景，分別是︰

1. 日本電腦模式︰南海北部的低壓區發展成熱帶氣旋，並採取較為靠近廣東沿岸的路徑，在大陸氣流及熱帶氣旋的外圍環流的共同影響下，沿岸地區下周中期風勢較大及有驟雨



2. 人工智能電腦模式「風烏」︰南海北部的低壓區發展成熱帶氣旋，隨後以較快的速度向東北方向移動，大致移向台灣海峽一帶，下周中期廣東沿岸主要受大陸氣流影響



3. 美國電腦模式︰南海北部的低壓區維持較弱強度，未能發展成熱帶氣旋，受較乾燥的大陸氣流影響，廣東沿岸驟雨較少



2021年8月的盧碧、2012年6月的泰利及1999年8月慧卓茹的路徑圖，三旋同樣在南海北部由西向東走。（天文台圖片）

過去曾有三旋由西向東走 其中兩旋需要發出熱帶氣旋警告

天文台引述歷史資料指，過去也有熱帶氣旋在南海北部由西向東走的例子，例如盧碧2021年及泰利2012年影響本港期間，本港需要發出熱帶氣旋警告，至於慧卓茹1999年則未帶來熱帶氣旋警告信號。天文台重申，現時該低壓系統的發展和路徑仍存在相當變數，會繼續密切監測。

適逢新學年開始，天氣可能出現一些變化，同學們請繼續留意天文台最新的天氣資訊，祝大家開學愉快！ 天文台

天文台8月29日晚上7時50分發布的九天天氣預報，料9月1日開學日初時部份地區驟雨較多及有雷暴。（天文台網頁截圖）

下周二9.1開學日初時部份地區驟雨較多及有雷暴

根據天文台今晚7時50分更新的九天天氣預報，料下周二開學日（9月1日）市區氣溫27度至31度，相對濕度70%至95%，吹北至東北風4級，離岸及高地間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，初時部份地區驟雨較多及有雷暴，下午短暫時間有陽光。

▼2026年8月19日 廣闊低壓區（紫檀前身）為本港帶來偏東強風▼



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▼天文台預測未來5日風力及雨勢▼

8月30日周日︰

西南風2至3級

大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大



8月31日周一︰

南至東南風3至4級，稍後離岸及高地間中5級

大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴



9月1日周二開學日︰

北至東北風4級，離岸及高地間中5級

大致多雲，有幾陣驟雨，初時部份地區驟雨較多及有雷暴，下午短暫時間有陽光



9月2日周三︰

北風4至5級，高地間中6級，即達強風程度

大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光



9月3日周四︰

北風4級，離岸及高地間中5級

部份時間有陽光



（天文台8月29日晚上7時50分預報）

