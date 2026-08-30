周一周二返工上班注意｜天文台料明驟雨漸多　周二開學日狂風雷暴

【天文台／HKO／明天的天氣／開學日天氣／暴雨／雷暴】天文台今日（8月30日）指出，一道廣闊低壓槽會在未來一兩日為廣東沿岸及南海北部帶來不穩定天氣，預測明日（8月31日，星期一）有幾陣驟雨及狂風雷暴，驟雨逐漸增多，到周二（9月1日）開學日，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。天文台指一股較乾燥的大陸氣流會在本周中後期逐漸影響華南，該區驟雨減少。



數十萬學生9月1日開學，天文台預測當日大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多，家長要留天文台天氣預報。（資料圖片）

天文台今日表示，一道廣闊低壓槽會在未來一兩日為廣東沿岸及南海北部帶來不穩定天氣。此外，一股較乾燥的大陸氣流會在本周中後期逐漸影響華南，該區驟雨減少。

低壓槽上可能有低壓區在海南島一帶發展，並逐漸向偏東方向橫過南海北部，但其強度仍存在變數。此外，熱帶氣旋沙德爾的殘餘會在明日影響華南西部沿岸。另一方面，菲律賓以東之西北太平洋的低壓區會在今明兩日逐漸發展，並移向琉球群島一帶。

數十萬學生9月1日齊齊開學。(資料圖片)

數十萬學生9月1日齊齊開學。(資料圖片)

天文台8月30日下午4時半更新九天天氣預報，料未來一周主要吹北風。（天文台圖片）

明天的天氣：有幾陣驟雨及狂風雷暴，驟雨逐漸增多

九天天氣預報顯示，明日（8月31日）吹北至東北風3級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，驟雨逐漸增多；到周二（9月1日）吹北風4級，稍後離岸5級，高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部分地區驟雨較多。

周三至周五料日間短暫時間有陽光 周三高地風力6級

天文台料周三（2日）吹北至西北風4至5級，高地間中6級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；周四（3日）吹西北風4級，高地間中5級，大致多雲，日間短暫時間有陽光；周五（4日）吹北至西北風3至4級，初時高地間中5級，大致多雲，日間部分時間有陽光。

天文台8月30日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎26至32度。（天文台圖片）

天文台8月30日下午4時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎26至32度。（天文台圖片）

天文台預測到周六（5日）吹北至西北風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光；下周日（6日)吹北風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

氣溫方面，天文台料由明日至下周日，市區（以天文台尖沙咀總部計）每日最低26或27度，最高31度。

下周一及二吹微風2級 氣溫回升至32度

天文台預測下周一及二（7及8日）吹微風2級，市區氣溫兩日回升至介乎27至32度。周一大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部分時間有陽光；周二部分時間有陽光，有一兩陣驟雨。