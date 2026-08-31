沙德爾風球｜天文台料開學日港南面200公里掠過　研需否發3號風球

【打風／沙德爾／天文台／HKO／一號風球／3號風球／暴雨／開學天氣】原熱帶氣旋沙德爾（SAUDEL）今日 (8月31日）再移至南海北部而成功「翻生」，由低壓區增強至熱帶低氣壓，並「回馬槍」由海南島轉向東移動，逼近香港以南海域，天文台傍晚發出一號風球，料至少維持至明日（9月1日）中午日12時。



天文台預料本港風力會逐步上升，會視乎沙德爾的強度、其相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估明日下午至周三（9月2日）是否需要改發3號風球。天文台預測移動路徑圖顯示，沙德爾不遲於明日下午5時增強為熱帶風暴，在香港以南約200公里掠過，9月2至3日在潮州以南海域轉彎，再度「回馬槍」在9月4日下午至5日在香港以東揭陽至汕尾一帶登陸，其時減弱為熱帶低氣壓。



明日為數十萬學生新學年開學日，天文台料大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大，提醒市民出門上學上班前留意天文台的最新天氣消息。



原熱帶氣旋沙德爾8月31日「翻生」成熱帶低氣壓，並「回馬槍」由海南島向東移動逼近本港，天文台下午6時10分發出一號風球。(湯致遠攝)

原熱帶氣旋沙德爾8月31日「翻生」成熱帶低氣壓，並「回馬槍」由海南島向東移動逼近本港，天文台下午6時10分發出一號風球。(湯致遠攝)

熱帶低氣壓沙德爾8月31日晚上19時集結在香港之西南約510公里，中心附近最高持續風速每小時45公里。天文台料沙德爾會在未來一兩日以偏東方向橫過南海北部，逐漸靠近廣東東部沿岸。（天文台圖片）

8月31日晚上19時更新熱帶氣旋沙德爾預測的位置和強度，料由熱帶低氣壓增強至熱帶風暴。（天文台圖片）

天文台8月31日晚上發出的預測移動路徑圖顯示，沙德爾會由熱帶低氣壓增強為熱帶風暴，9月2至3日在潮州以南海域轉彎，「回馬槍」9月5日在香港以東汕尾一帶登陸。（天文台圖片）

天文台8月31日晚上7時50分更新九天天氣預報，料9月1日受熱帶氣旋沙德爾影響而致天氣較差外，9月2日及之後時晴時雨。(天文台圖片)

天文台8月31日晚上7時50分更新九天天氣預報，料未來九日市區氣介乎25至32度。(天文台圖片)