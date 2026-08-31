沙德爾風球｜天文台料開學日港南面200公里掠過 研需否發3號風球
撰文：倪清江
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【打風／沙德爾／天文台／HKO／一號風球／3號風球／暴雨／開學天氣】原熱帶氣旋沙德爾（SAUDEL）今日 (8月31日）再移至南海北部而成功「翻生」，由低壓區增強至熱帶低氣壓，並「回馬槍」由海南島轉向東移動，逼近香港以南海域，天文台傍晚發出一號風球，料至少維持至明日（9月1日）中午日12時。
天文台預料本港風力會逐步上升，會視乎沙德爾的強度、其相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估明日下午至周三（9月2日）是否需要改發3號風球。天文台預測移動路徑圖顯示，沙德爾不遲於明日下午5時增強為熱帶風暴，在香港以南約200公里掠過，9月2至3日在潮州以南海域轉彎，再度「回馬槍」在9月4日下午至5日在香港以東揭陽至汕尾一帶登陸，其時減弱為熱帶低氣壓。
明日為數十萬學生新學年開學日，天文台料大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大，提醒市民出門上學上班前留意天文台的最新天氣消息。
打風消息｜天文台發出一號風球 路徑圖見沙德爾回馬槍再回馬槍沙德爾一號風球或不止於此 天文台：獲「加持」研需否發更高風球天文台料沙德爾再增強為熱帶低氣壓 2條件黃昏考慮發一號風球日本氣象廳突預報沙德爾翻生 「回馬槍」9.1下午港南200公里掠過天氣｜今早部份時間天色明朗 稍後部份地區驟雨較多及有狂風雷暴