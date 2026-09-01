開學日打風｜今日有幾陣狂風驟雨　部份地區雨勢較大及有雷暴

今日（9月1日）為開學日，一號戒備信號現正生效。天文台今晨4時45分的最新風暴消息稱，受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港正普遍吹偏北風。受地形屏蔽，今早本港普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至中午12時。但本港部份地區雨勢較大，市民出門上學上班前請留意天文台的最新天氣消息。



天文台預測，本港今日大致多雲，有幾陣狂風驟雨，部份地區雨勢較大及有雷暴，日間最高氣溫約29度。吹和緩偏北風，風勢漸轉清勁，離岸及高地間中吹強風，海有湧浪。天文台展望，明日（2日）風勢較大，有幾陣狂風驟雨，海有湧浪。隨後一兩日仍有幾陣驟雨。



圖為截至9月1日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

圖為截至今晨5時，天文台對沙德爾的預測路徑。（天文台圖片）

沙德爾今午至明日靠近及增強 將評估需否改發三號風球

天文台的最新風暴消息稱，隨著沙德爾在今日下午至明日（9月2日）靠近廣東東部沿岸並逐漸增強，預料本港風力會逐步上升。天文台會視乎沙德爾的強度、其相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估屆時是否需要改發三號強風信號。

天文台指出，熱帶氣旋沙德爾會在今明兩日以偏東方向橫過南海北部，逐漸靠近廣東東部沿岸。受其與東北季候風的共同影響，今明兩日華南沿岸風勢較大及有狂風驟雨，海有湧浪。沙德爾會在本周後期稍為減弱，但廣東沿岸仍有幾陣驟雨。

此外，位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區會逐漸增強並在未來一兩日移向琉球群島一帶。

▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼



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至下周一均大致多雲 至下周二均有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（2日）至下周一（7日）均大致多雲及有驟雨，短暫或部份時間有陽光。其中，明日有幾陣狂風驟雨，短暫時間有陽光，最高31度；周四（3日）有一兩陣驟雨，最高30度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月1日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（4日）至下周日（6日）均有幾陣驟雨，最高31度。 下周一（7日）有一兩陣驟雨，最高氣溫回升至32度。下周二（8日）部份時間有陽光，初時有一兩陣驟雨，亦介乎27至32度。下周三（9日）短暫時間有陽光，料最高氣溫31度。

下周一（7日）及下周二（8日）大致多雲，有一兩陣驟雨，均介乎27至32度。