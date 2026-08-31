沙德爾風球｜天文台料9.1開學日狂風驟雨　紅雨黑雨停課如何安排?

【打風／沙德爾／天文台／停課／一號風球／3號風球／黃雨／紅雨／黑雨／開學日天氣】原熱帶氣旋沙德爾的殘餘今日（8月31日）增強為熱帶低氣壓，並向東移向廣東東部，天文台傍晚發出一號風球。明日周二（9月1日）為新學年開學日，天文台預測間中有狂風驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大，天文台提醒家長及學生，明早出門上學上班前留意天文台的最新天氣消息。



根據教育局安排，如天文台發出黃色暴雨警告，學生如常上學及上課。若發出紅色或黑色暴雨警告，是否停課視乎何時生效，如在清晨5時半至6時仍生效，上午校及全日制學校應全日停課，未離家上學的學生應留在家中。



如在早上6至8時仍生效，上午校及全日制學校學生無需上課，如學生在上學途中獲悉停課，宜觀察雨勢、道路、斜坡或交通情況，以決定是否繼續前往學校；學校必須保持校舍開放，同時安排應急措施，照顧已返抵學校的學生，已返抵學校的學生應留在校內，直至情況安全才回家，家長無需急於到校接子女回家。



數十萬學生9月1日開學，天文台預測當日大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大，家長要留天文台天氣預報。（資料圖片）

一號風球至少維持至周二中午 天文台考慮3因素需否轉發3號風球

在今晚11時，熱帶低氣壓沙德爾集結在香港之西南偏南約430公里，預料向東或東北偏東移動，時速約22公里，橫過南海北部。

天文台指受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港正普遍吹偏北風。受地形屏蔽，今晚及明早本港普遍吹強風的機率不大，一號戒備信號會至少維持至明日（9月1日）中午12時。

隨着沙德爾在明日下午至星期三（9月2日）靠近廣東東部沿岸並逐漸增強，預料本港風力會逐步上升。天文台會視乎沙德爾的強度、其相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估屆時是否需要改發三號強風信號。

熱帶低氣壓沙德爾8月31日晚上23時集結在香港之西南偏南約430公里，中心附近最高持續風速每小時45公里，天文台料沙德爾會在未來一兩日以偏東方向橫過南海北部，逐漸靠近廣東東部沿岸。（天文台圖片）

明天的天氣：間中有狂風驟雨及雷暴 部分地區雨勢較大

數十萬學生明早開學，天文台料北風4級，漸轉5級，離岸及高地間中6級；大致多雲，間中有狂風驟雨及雷暴，部分地區雨勢較大，海有湧浪。市區氣溫介乎26至30度。

天文台8月31日下午5時50分更新九天天氣預報，料9月1日受熱帶氣旋沙德爾影響而致天氣較差外，9月2日及之後時晴時雨。(天文台圖片)

一號風球下，學生如常上學上課。當天文台發出3號風球，幼稚園、肢體傷殘兒童學校及智障兒童學校均應停課；除非另行通知，否則其他學校應照常上課。

數十萬學生9月1日齊齊開學。(資料圖片)

按教育局今年4月更新的《熱帶氣旋及持續大雨 幼稚園及日校適用的安排》，黃色、紅色及黑色暴雨警告生效時，對學生上學上課指引如下：

黃色暴雨警告安排：

所有學校都正常上課，包括幼稚園 ，除非有特別安排。

紅色、黑色暴雨警告安排：

-在上午5:30分至6:00時前生效：

＊上午校及全日制學校應全日停課。

＊未離家上學的學生應留在家中。

＊學校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生；同時在安全情況下，方可讓學生回家。



-在上午6:00至上午8:00前生效 :

＊上午校及全日制學校學生無需上課。

＊未離家上學的學生應留在家中。

＊ 校必須保持校舍開放，同時安排應急措施，照顧已返抵學校的學生。

＊如學生在上學途中獲悉停課，宜觀察雨勢、道路、斜坡或交通情況，以決定是否繼續前往學校。

＊已返抵學校的學生應留在校內，直至情況安全才回家。

＊家長無需急於到校接子女回家。



-在上午8:00至上午10:30前生效：

＊上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。



數十萬學生9月1日齊齊開學。(資料圖片)

-在上午10:30至11:00前生效：

＊下午校停課。

＊未離家上學的下午校學生，應留在家中。

＊下午校應實施應急措施並安排人手照顧可能返抵學校的學生；同時在安全情況下，方可讓學生回家。

＊上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。

-在上午11時至下午1時前生效：

＊下午校學生無需上課。

＊未離家上學的下午校學生，應留在家中。

＊下午校必須確保校舍開放，同時安排人手照顧已返抵學校的學生；並須在安全情況下，方可讓學生回家。

＊如學生在上學途中獲悉停課，宜觀察雨勢、道路、斜坡或交通情況，以決定是否繼續前往學校。

＊已返抵學校的學生應留在校內，直至情況安全才回家。

＊家長無需急於到校接子女回家。

＊上午校及全日制學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。



-在下午1時或以後生效：

＊所有學校應繼續上課，直至正常放學時間為止；並須在安全情況下，方可讓學生回家。



每逢大雨，新界地區不時出席現水浸。（資料圖片／黃學潤攝）

如天文台發出「新界北部水浸特別報告」及「局部地區大雨提示」 又如何？

教育局通告表示，當新界北部受大雨影響，引致該地區出現或將會出現水浸時，天文台會發出「新界北部水浸特別報告」。新界北部地區的學校應根據過往經驗，評估水浸對其學校所帶來的影響，從而決定在水浸報告發出後是否停課。若認為有停課的必要，學校可在徵詢所屬地區的學校發展組／幼稚園及幼兒中心聯合辦事處的意見後決定停課，並把有關決定和相關安排，通知所有教職員、學生、家長，以及有關人士。

當局部地區出現大雨，但雨勢未達至發出紅色或黑色暴雨警告信號的指標時，天文台參考錄得雨量以及臨近預報系統的雨量預報發出「局部地區大雨提示」。教育局通告表示，受影響地區的學校應根據過往經驗，評估局部地區的大雨對其學校所帶來的影響，從而決定在「局部地區大雨提示」發出後是否停課。若認為有停課的必要，學校可按第9段所述的安排啟動所需措施，以及根據既定程序通知有關人士。