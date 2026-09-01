打風｜林超英形容沙德爾詭異　40年氣象生涯未遇過

原先登陸浙江、逐漸減弱的颱風「沙德爾」，戲劇性「翻生」再度來襲。天文台前台長林超英也形容沙德爾詭異，稱從事氣象生涯40年，想不起有這樣的熱帶氣旋，直指天氣高深莫測。



林超英於社交平台發布沙德爾的預測位置圖。（林超英Facebook圖片）

林超英周一（8月31日）深夜在社交平台發文稱，沙德爾從東海進入浙江後，雖然逐步減弱，但始終保留着旋渦樣子，甚至持續斜向西南邁進，周一抵達海南島以東的南海水域，並重新增強為熱帶低氣壓，「究竟上天想告訴我們甚麼？」

人類高科技不及天氣高深莫測

林超英指出，根據天文台的預測，沙德爾未來數天會在香港附近徘徊。他在附圖標記出預測位置，給市民作一般參考，但提醒最新情況「當然要去天文台官方網站，看不斷更新的預測」。

對於沙德爾的戲劇性死而復生，林超英不禁說：「人類經常在吹牛『高科技』，哪裏及得上天氣的高深莫測？」