開學日打風│天文台：3因素發更高風球　料港200公里掠過再回馬槍

撰文：布萊恩
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【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／熱帶氣旋／開學日】9月1日是開學日，但可能打風？天文台於8月31日下午6時10分發出一號風球。天文台表示，受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港正普遍吹偏北風。受地形屏蔽，今晚及明早本港普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至明日（9月1日）中午12時。

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天文台又說，隨着沙德爾在明日下午至星期三（9月2日）靠近廣東東部沿岸並逐漸增強，預料本港風力會逐步上升，天文台會視乎沙德爾的強度、其相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估屆時是否需要改發三號強風信號。

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天文台表示，隨着沙德爾靠近廣東東部沿岸並逐漸增強，預料本港風力會逐步上升。（天文台）

而3大AI天氣模式風烏、伏羲、盤古，以及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），都預測8月31日至9月3日會有1個熱帶氣旋影響南海，9月1日更會在本港南面約200公里範圍由西向東掠過。

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不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

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3大AI天氣模式風烏、伏羲、盤古，以及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），都預測8月31日至9月3日會有1個熱帶氣旋影響南海。（AI天氣模式風烏）

3大AI預測9月1日颱風香港南面200公里掠過

根據AI天氣模式風烏預測，8月31日海南島附近會有熱帶氣旋形成並進入香港400公里範圍，隨後往東北偏東方向移動，9月1日至9月2日於香港南面約200公里範圍掠過，9月4日至9月5日吹襲台灣。風烏又預測，同一時間會有2個熱帶氣旋移向日本，形成「三旋共舞」。

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即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

AI風烏預測，8月31日海南島附近會有熱帶氣旋形成並進入香港400公里範圍，隨後往東北偏東方向移動，9月1日至9月2日於香港南面約200公里範圍掠過，9月4日至9月5日吹襲台灣。（AI天氣模式風烏）
AI風烏預測，8月31日海南島附近會有熱帶氣旋形成並進入香港400公里範圍，隨後往東北偏東方向移動，9月1日至9月2日於香港南面約200公里範圍掠過，9月4日至9月5日吹襲台灣。（AI天氣模式風烏）

AI伏羲、AI盤古都有相似預測，熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

AI盤古都有相似預測，熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。（AI天氣模式盤古）

即看伏義最新颱風路徑預測▼▼▼

AI伏羲都有相似預測，熱帶氣旋路徑及強度稍有不同。（AI天氣模式伏羲）

ECMWF預測連環颱風襲港路徑奇特

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測9月1日會有熱帶氣旋在香港南面約200公里範圍掠過，但預測9月5日至9月12日會再有1個熱帶氣旋影響南海，且360度旋轉來回逼近香港，路徑奇特。

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即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

ECMWF預測，9月5日至9月12日會再有1個熱帶氣旋影響南海，且360度旋轉來回逼近香港，路徑奇特。（ECMWF）
ECMWF預測，9月5日至9月12日會再有1個熱帶氣旋影響南海，且360度旋轉來回逼近香港，路徑奇特。（ECMWF）
ECMWF預測，9月5日至9月12日會再有1個熱帶氣旋影響南海，且360度旋轉來回逼近香港，路徑奇特。（ECMWF）

目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

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天文台九天天氣預測　多天有驟雨雷暴

本港天氣方面，天文台預測，沙德爾的殘餘會在今日稍後於海南島東南沿岸一帶逐漸增強為熱帶氣旋，並預料會在未來一兩日以偏東方向橫過南海北部，逐漸靠近廣東東部沿岸，受其與東北季候風的共同影響，未來一兩日華南沿岸風勢較大及有狂風驟雨，海有湧浪，預料該熱帶氣旋會在本星期後期減弱，但廣東沿岸仍有幾陣驟雨；此外，位於菲律賓以東之西北太平洋的低壓區會逐漸增強並在未來兩三日移向琉球群島一帶。

天文台九天天氣預測。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨雷暴，氣溫25°C至32°C，暫時最高吹6級風。

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