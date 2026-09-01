沙德爾風球｜天文台料周三回勇再升呢　或掛3號風球　有狂風驟雨

【打風／沙德爾／天文台／HKO／一號風球／3號風球／暴雨／科羅旺】熱帶氣旋沙德爾上周登陸浙江後越過內陸，近日進入南海神奇「重生」，天文台今早（1日）表示視乎其強度、相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估是否需要改發三號風球。



預測路徑圖顯示，沙德爾明早（2日）升級至熱帶風暴級，周四（3日）將離開香港400公里範圍時再次「回馬槍」轉西面移動，逼近汕頭沿岸。天文台今早更新的九天天氣預報顯示，明日市區氣溫26度至31度，吹離岸及高地間中6級，即達強風程度，有幾陣狂風驟雨，而周四仍有一兩陣驟雨。



熱帶氣旋沙德爾9月1日凌晨衛星雲圖。（Tropical Tidbits圖片）

天文台9月1日中午12時沙德爾路徑預測圖，料沙德爾繼續向東北移動，明早（2日）升級至熱帶風暴級。（天文台網頁截圖）

熱帶氣旋沙德爾先掠過琉球群島，登陸浙江後越過內陸，一度減弱至低壓區，其殘餘近日進入南海「重生」。（日本氣象廳網頁截圖）

天文台料沙德爾逐漸增強︰視乎三個因素改發3號風球

天文台今早11時45分發出最新風暴消息，指受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港正普遍吹和緩至清勁偏北風，離岸間中吹強風；由於受地形屏蔽，今日日間本港普遍吹強風的機會不大，一號戒備信號會至少維持至今午6時。

天文台預料，沙德爾下午稍後於本港東南約200公里外掠過，隨後今晚至明日（2日）逐漸增強並靠近廣東東部沿岸，本港風力會逐步上升。天文台會視乎沙德爾的強度、其相關的強風區與珠江口的距離，以及本地風力變化，評估屆時是否需要改發三號強風信號。

天文台又指，沙德爾的外圍雨帶正為本港帶來狂風驟雨及雷暴，過去兩三小時本港多處地區錄得約10毫米雨量，新界東部的雨量更超過20毫米，料今日本港仍間中有狂風驟雨及雷暴，市民要留意天文台的最新天氣消息。

天文台9月1日中午12時沙德爾路徑預測圖，料沙德爾周五（4日）靠近汕頭對開海域，並減弱至熱帶低氣壓。（天文台圖片）

天文台9月1日中午12時沙德爾路徑預測圖，料沙德爾明日及周四（2日及3日）中心附近最高持續風速65公里。（天文台圖片）

料沙德爾明日升級熱帶風暴 周四再次「回馬槍」向西移動靠汕頭沿岸

天文台今早更新的天氣概況指，沙德爾周四（3日）在南海東北部及廣東東部沿岸一帶徘徊，隨後路徑及強度存在變數。根據天文台熱帶氣旋路徑圖，截至今日中午12時，沙德爾強度為熱帶低氣壓，位於香港以南約280公里，中心附近最高持續風速為每小時55公里。

天文台預測，沙德爾繼續向東北移動，明早（2日）升級至熱帶風暴級，隨後周四（3日）即將離開香港範圍400公里時，再次「回馬槍」轉向西面移動，周五（4日）靠近汕頭對開海域，並減弱至熱帶低氣壓，隨後兩日（5日及6日）維持強度及移動緩慢。

天文台9月1日早上8時科羅旺路徑預測圖，料未來一兩日逐漸增強，周四及周五（3日及4日）移至琉球群島東面海域。（天文台圖片）

遊日本注意 科羅旺或先移至琉球群島一帶 周末靠近九州南部

天文台並預測，熱帶氣旋科羅旺未來一兩日逐漸增強，並移向琉球群島一帶。熱帶氣旋路徑圖顯示，熱帶低氣壓科羅旺目前位於遠洋，料明日（2日）增強至熱帶風暴級，並轉向西北方向移動，周四及周五（3日及4日）移至琉球群島東面海域，並維持風力強度，隨後轉向東北偏東移動，下周日（6日）位於日本九州南部海域，繼續維持風力強度。

天文台9月1日早上11時半更新九天天氣預報，料明日（2日）有幾陣狂風驟雨。（天文台網頁截圖）

明日的天氣︰有幾陣狂風驟雨 離岸及高地間中吹強風

天文台今早11時半更新的九天天氣預報顯示，明日（2日）市區氣溫26度至31度，相對濕度70%至95%，吹北至西北風4至5級，離岸及高地間中6級，即達強風程度，大致多雲，有幾陣狂風驟雨，下午短暫時間有陽光，海有湧浪。

周四（3日）市區氣溫25度至30度，相對濕度70%至95%，吹西北風4至5級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光。周五（4日）市區氣溫26度至31度，相對濕度70%至95%，吹北至西北風4級，高地間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

天文台9月1日早上11時半更新九天天氣預報，料下周日至下周二（6日至8日）市區氣溫最高32度。（天文台網頁截圖）

天文台9月1日早上11時半更新九天天氣預報，料未來七日相對濕度最高95%。（天文台網頁截圖）

周六仍有幾陣驟雨 下周日部份時間有陽光

天文台預測本周後期廣東沿岸仍有幾陣驟雨，周六（5日）市區氣溫26度至31度，相對濕度70%至95%，吹北至西北風4級，高地間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

下周日（6日）市區氣溫27度至32度，相對濕度70%至95%，吹北至西北風3至4級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部份時間有陽光。

▼2026年7月26日 熱帶氣旋紅霞襲港▼



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下周一白露市區氣溫最高32度 下周中期有一兩陣驟雨

下周一（7日、廿四節氣「白露」，象徵秋天來臨及天氣開始轉涼）及下周二（8日）市區氣溫27度至32度，相對濕度65%至95%，吹微風2級，部份時間有陽光，而下周二局部地區有驟雨。

下周三及下周四（9日及10日）市區氣溫27度至31度，相對濕度70%至90%，吹東至東北風3至4級，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。