沙德爾風球｜中央氣象台料周五維持熱帶風暴級　香港東南部掠過

【打風／熱帶風暴／沙德爾／天文台／HKO／一號風球／3號風球／暴雨／路徑預測】北上市民注意，內地中央氣象台今日（2日）預告，受熱帶風暴沙德爾及其外圍環流影響，福建東南部及廣東東南部局部地區將有特大暴雨，即降雨量達250至300毫米，至周五（4日）廣東南部仍有雷暴大風及短時強降雨。



而中央氣象台及深圳市氣象局中午發布的路徑圖顯示，沙德爾即將「回馬槍」靠近廣東東部，其後一路沿着廣東沿岸向西南方向移動，料周五或以熱帶風暴級，掠過香港東南部蒲台島一帶。至於香港天文台路徑圖預測，沙德爾周五已減弱至熱帶低氣壓，或掠過香港和深圳邊境地帶。



熱帶氣旋沙德爾殘餘雲帶抵達海南島以東南海水域後「神奇重生」，圖為9月2日的衛星雲圖。（Tropical Tidbits圖片）

北上注意 內地料今明兩日廣東東南部等局部地區特大暴雨

內地中央氣象台今日（2日）早上10時發布的颱風公布指，沙德爾今早8時位於汕尾市東南約195公里海域，中心附近最大風力為8級（每秒18米），將以時速約10公里，向東偏北方向移動，強度變化不大，明日（3日）逐漸轉向西南偏西方向移動。

中央氣象台預測，今日至明午2時，受沙德爾及其外圍環流影響，廣東東部、福建東部、浙江東南部、台灣南部及江西南部，上述部份地區將有大暴雨，其中福建東南部及廣東東南部局部地區特大暴雨，即降雨量達250至300毫米。

中央氣象台9月2日早上預測周五（4日）廣東南部局部地區雷暴大風及短時強降雨。（中央氣象台圖片）

料周五廣東南部局部地區雷暴大風及短時強降雨

中央氣象台同日早上8時發布的天氣公報指，預測周五（4日）早上8時至周六（5日）早上8時，江西南部、浙江南部、福建東北部和東南部、廣東南部、台灣南部，上述部份地區伴隨短時強降雨，即每小時最大降雨量約20至50毫米，局部超過70毫米，局部有雷暴大風等強烈對流天氣。

中央氣象台9月2日中午12時發布預測移動路徑圖，料沙德爾明日（3日）起一路沿着廣東沿岸移動，一直以熱帶風暴級撲向珠江口。（中央氣象台圖片）

深圳市氣象局9月2日中午12時發布預測移動路徑圖，料沙德爾以熱帶風暴級掠過香港東南部，途經蒲台島。（深圳市氣象局網頁截圖）

預測圖料沙德爾「回馬槍」周五熱帶風暴級掠過香港

綜合中央氣象台及深圳市氣象局中午發布的預測路徑，正向東北方向移動的沙德爾今晚開始「回馬槍」，先往北面移動，再轉向西北方向移動，料明晚11時完成掉頭，改往西南偏西方向移動，屆時位處汕頭及潮州市對開海域，維持熱帶風暴級，最高風力為每秒18米（即每小時約65公里），一路沿着廣東沿岸移動。

隨後沙德爾周五（4日）早上11時位於汕尾市對開海域，其後逼近珠江口，同晚11時維持熱帶風暴級掠過香港東南部，途經蒲台島，周六（5日）早上11時位於江門市對開海域，並減弱至熱帶低氣壓級。

天文台9月2日中午12時發布的沙德爾預測移動路徑圖，料周五（4日）以熱帶低氣壓級再度靠近本港。（天文台圖片）

天文台9月2日中午發布的路徑預測圖，料沙德爾周五（4日）中午有可能掠過香港和深圳邊境地帶。（天文台網頁截圖）

天文台料在揭陽惠來登陸 周五移至汕尾減弱至熱帶低氣壓級

至於香港天文台今日中午發布的路徑預測圖，同樣預料沙德爾今明兩日轉彎掉頭再「回馬槍」移向珠江口一帶，惟移動路線及強度不相同。天文台料沙德爾明早轉向西移動，完成掉頭後在揭陽惠來一帶登陸，並一路向西逐漸減弱。

隨後周五（4日）早上至中午移至汕尾一帶，並減弱為熱帶低氣壓級，中心附近最高持續風速降至每小時55公里，續向香港和深圳方向移動，或掠過香港和深圳邊境地帶，周六（5日）早上在陽江市進一步減弱至低壓區。

天文台9月2日早上11時30分更新的九天天氣預報，料明日高地間中吹強風。（天文台網頁截圖）

天文台9月2日早上11時30分更新的九天天氣預報，料周五（4日）市區最高氣溫29度。（天文台網頁截圖）