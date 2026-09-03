沙德爾風球｜今日部份時間有陽光　最高31度　稍後有一兩陣驟雨

一號戒備信號仍然生效。天文台今晨（9月3日）6時45分指出，沙德爾已在福建省漳州市登陸。受沙德爾與東北季候風的共同影響，本港離岸及高地間中吹強風。一號戒備信號會在今早維持。



天文台預測，本港今日部份時間有陽光，最高氣溫約31度。稍後有一兩陣驟雨。吹和緩至清勁西北風，離岸及高地間中吹強風。海有湧浪。天文台展望，明日（4日）風勢仍然較大，海有湧浪。周末至下周初短暫時間有陽光，有一兩陣驟雨。



圖為截至9月3日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

明日再度靠近珠江口一帶 將評估需否改發三號風球

天文台指出，預料沙德爾會在明日（9月4日）靠近珠江口一帶，但屆時其強度存在相當大變數。天文台會密切監察沙德爾的動向，評估是否需要在其接近珠江口時改發三號強風信號。市民請繼續留意天文台的最新天氣消息。

熱帶風暴沙德爾9月3日清晨5時集結在香港之東北偏東約410公里，中心附近最高持續風速每小時75公里。天文台預測，沙德爾今早會在南海東北部徘徊，並逐漸轉向偏西方向移動，隨後掠過廣東東部沿岸。(天文台圖片)

天文台預期，明日及星期六（5日）廣東沿岸仍有幾陣驟雨。受大陸氣流影響，下周初至中期華南地區天色好轉，驟雨減少。

此外，熱帶氣旋科羅旺會在今日移向琉球群島一帶，並在未來兩三日於該區徘徊。

▼2026年8月8日 多區氣溫升至35度或以上▼



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明日有幾陣狂風驟雨 下周初起驟雨減少

天文台的九天天氣預報顯示，明日（4日）至周日（6日）均大致多雲。明日有幾陣狂風驟雨，海有湧浪，最高29度。周六（5日）有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高30度。周日有一兩陣驟雨。日間部份時間有陽光，最高氣溫升至32度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月3日清晨6時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周一（7日）至下周三（9日）均部份時間有陽光，下周一早上有一兩陣驟雨，與下周三（8日）均最高32度；下周三則最高31度。下周四（9日）及下周五（10日）均短暫時間有陽光，同介乎26至30度。