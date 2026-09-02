颱風沙德爾｢復活｣　最早周四汕頭至惠州一帶登陸　深圳有列車停運

昨日（1日）凌晨，今年第18號颱風「沙德爾」在南海西北部海域「復活」，再度加強為颱風（熱帶風暴級）。今（2）日早晨6時，中央氣象台預計「沙德爾」可能於3日下午至4日白天在汕頭至惠州一帶沿海登陸，更不排除多次登陸的可能性。



昨日早上9時，深圳發佈全市颱風白色預警信號，至今日下午仍在生效中。預計「沙德爾」將在距離深圳約250至350公里的海面上掠過，今日深圳有鐵路多班列車停運。



昨日早上9時，深圳發佈全市颱風白色預警信號。（深圳發佈）

今日深圳北站多班列車停運，包括深圳北至香港西九龍車次。（深圳大件事）

據中央氣象台消息，今（2）日早晨5時，今年第18號颱風「沙德爾」（熱帶風暴級）的中心位於廣東汕尾市東南方向約190公里的南海東北部海面。預計，「沙德爾」將以每小時10公里左右的速度向東偏北方向移動，強度變化不大，3日逐漸轉向西偏南方向移動。

另據「廣東天氣」消息，預計，「沙德爾」強度變化不大，今天（2日）白天在南海東北部緩慢迴旋，夜間逐漸轉向西偏南方向移動，明天（3日）白天起自東向西沿着廣東省海岸線移動，有可能於3日下午到4日白天在汕頭到惠州一帶沿海登陸（熱帶風暴級，8級），且不排除多次登陸的可能性。

颱風「沙德爾」可能於3日下午到4日白天在汕頭到惠州一帶沿海登陸。（中央氣象台）

深圳發颱風白色預警信號 多班列車停運

昨（1）日早上9時，深圳發佈全市颱風白色預警信號。據「深圳發佈」消息，「沙德爾」減弱後的殘餘渦旋再度加強為颱風（熱帶風暴級），預計其將從距離深圳市250-350公里海上掠過，移入南海東北部，本周陣雨頻密。

深圳本周陣雨密集。（深圳天氣）

受颱風降雨天氣影響，廣鐵集團深圳火車站今（2）日發佈公告，指受颱風降雨天氣影響，深圳鐵路部分列車實施停運措施，包括深圳北至廣州東、廣州南、汕頭、佛山、廈門、福州、東莞、惠州、汕頭以及香港西九龍等車次。

受颱風影響，福建東部及廣東東部一帶降雨持續時間長、強度大。（中央氣象台）

除了深圳嚴陣以待，位於汕頭的南澳大橋建設管理中心也發佈通告，指受「沙德爾」影響，南澳大橋已於今日（2日）下午2時起實施封橋，解封時間將視乎天氣狀況另行發佈。

中央氣象台指出，未來三天受「沙德爾」、季風槽及冷空氣共同影響，江南、華南東部及南部等地的部分地區將有大雨至暴雨，局地更可能出現大暴雨或特大暴雨，並伴有雷暴大風等強對流天氣。

由於目前西北太平洋上還有第24號颱風「科羅旺」在活動，特別是福建東部及廣東東部一帶降雨持續時間長、強度大。