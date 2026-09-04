打風？天文台料南海中部下周後期或有低壓區發展　9.10轉吹東北風

【打風／天文台／HKO／明日的天氣／沙德爾／東北季候風／低壓區】沙德爾昨日（3日）已進入廣東東部內陸並減弱為低壓區，天文台今午（4日）預測，東北季候風下周中後期影響華南，同時一個廣闊低壓區或下周後期在南海中部逐漸發展，為該區帶來不穩定天氣，料下周四（10日）本港吹東北風4級，離岸間中5級，即風力清勁；下周五起（11日）轉吹北至東北風4至5級。



根據天文台地球天氣網頁，人工智能模式包括風烏、伏羲及盤古，不論是強度及移動路徑的預測都相當接近，預料該潛在低氣壓下周四至下周五橫過南海中部，下周六（12日）登陸海南島。不過需注意，AI預測結果是由電腦直接輸出原始資料，未經天文台科學主任調整。



2026年7月26日熱帶氣旋紅霞襲港，尖沙咀近中午時分8號風球仍生效期間，有市民及遊客特別到來感受颱風紅霞的餘威，雨傘被吹爛。（湯致遠攝）

2026年7月26日熱帶氣旋紅霞襲港，尖沙咀近中午時分8號風球仍生效期間，有市民及遊客特別到來感受颱風紅霞的餘威。（湯致遠攝）

天文台︰一個廣闊低壓區或下周後期在南海中部逐漸發展

天文台今午4時半更新天氣概況指，廣東沿岸未來兩三日風勢微弱，同時位於華中的廣闊雲帶會稍為南移，料下周初廣東沿岸有幾陣驟雨，隨着雲帶轉薄，下周中期華南普遍晴朗，預料東北季候風下周中後期影響華南。

天文台又預測，一個廣闊低壓區可能在下周後期在南海中部逐漸發展，為該區帶來不穩定天氣，而熱帶氣旋科羅旺未來一兩日在琉球群島一帶徘徊。

▼人工智能「風烏」8月28日預測潛在低壓區路徑▼



▼人工智能「伏羲」8月28日預測潛在低壓區路徑▼



▼人工智能「盤古」8月28日預測潛在低壓區路徑▼



三個AI預測潛在低氣壓下周五增強向西橫過南海 下周六登陸海南

天文台「地球天氣」網頁顯示，人工智能模式包括風烏、伏羲及盤古，不論是強度及移動路徑的預測都相當接近，預料該潛在低氣壓下周四（10日）位於菲律賓西部海域，並逐漸增強，下周五（11日）移向南海中部，距離香港逾400公里，其後向西北方向移動，下周六（12日）登陸海南島。

至於另一人工智能模式「歐中AIFS」預測該低氣壓下周四至下周六的發展緩慢；歐洲中期預報中心電腦模式預測該低氣壓下周四及下周五移動速度緩慢，維持在菲律賓西部海域一帶，其後下周六才逐漸增強，並繼續緩慢移動。不過需注意，AI預測結果是由電腦直接輸出原始資料，未經天文台科學主任調整。

▼人工智能「歐中AIFS」8月28日預測潛在低壓區路徑▼



▼歐洲中期預報中心8月28日預測潛在低壓區路徑▼



明日的天氣︰市區最高31度 稍後局部地區有驟雨

九天天氣預報顯示，明日（5日）市區氣溫27度至31度，相對濕度60%至90%，吹西至西南風2至3級，部份時間有陽光，稍後局部地區有驟雨。下周日（6日）市區氣溫27度至31度，相對濕度70%至95%，吹微風2級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

下周一（7日、廿四節氣中的白露，代表天氣開始轉涼）及下周二（8日）市區氣溫27度至32度，相對濕度65%至90%，吹微風2級。下周一大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光；下周二大致天晴。

天文台9月4日下午4時半更新的九天天氣預報，料下周三（9日）起轉吹東北風。（天文台網頁截圖）

下周五轉吹北至東北風4至5級 下周六有幾陣驟雨

下周三及下周四（9日及10日）市區氣溫27度至31度，相對濕度60%至90%，部份時間有陽光，局部地區有驟雨。下周三吹東至東北風4級；下周四吹東北風4級，離岸間中5級。

廣闊低壓區或下周後期在南海中部逐漸發展，同時東北季候風影響華南。下周五（11日）市區氣溫26度至31度，相對濕度60%至80%，吹北至東北風4至5級，部份時間有陽光。

下周六及再下個周日（11日及12日）市區氣溫26度至30度，相對濕度65%至90%，吹北至東北風4至5級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

天文台9月4日下午4時半更新的九天天氣預報，料周六及下周日（5日及6日）市區氣溫介乎27度至31度。（天文台網頁截圖）