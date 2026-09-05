打風？天文台料低壓區或下周末南海發展　調高9.12高地間中吹強風

【打風／天文台／HKO／明日的天氣／東北季候風／低壓區】天文台今午（5日）預測，東北季候風下周中後期影響華南，同時一個廣闊低壓區或下周後期在南海中部逐漸發展，為該區帶來不穩定天氣，惟天文台調高昨日預測的風力，下周六及周日（12日及13日）由吹北至東北風4至5級，上調至高地間中吹強風，該兩日本港多雲有幾陣驟雨。



根據天文台地球天氣網頁，人工智能模式伏羲及盤古，不論是強度及移動路徑的預測都相當接近，預料該潛在低壓區下周六逐漸在南海中部形成，其後增強向西移動，翌日移向海南島，至於另一個AI模式風烏則料下周六已發展為結構成熟的熱帶氣旋。不過需注意，AI預測結果是由電腦直接輸出原始資料，未經天文台科學主任調整。



▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼



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天文台︰一個廣闊低壓區或在下周後期在南海中部逐漸發展

天文台今午4時半更新的天氣概況指，廣東沿岸未來一兩日風勢微弱，同時一道廣闊雲帶會逐漸覆蓋華南沿岸，該區有幾陣驟雨，隨着雲帶轉薄，下周中期華南普遍晴朗，預料一股東北季候風會在下周中後期影響華南。

天文台又指，一個廣闊低壓區可能在下周後期於南海中部逐漸發展，為該區帶來不穩定天氣。另外熱帶氣旋科羅旺明日（5日）在琉球群島一帶徘徊，同時位於硫黃島附近的熱帶氣旋將移向日本以南海域，並逐漸消散。

▼人工智能「風烏」8月28日預測潛在低壓區路徑▼



▼人工智能「伏羲」8月28日預測潛在低壓區路徑▼



▼人工智能「盤古」8月28日預測潛在低壓區路徑▼



AI風烏料潛在低壓區下周六增強向西橫過南海 翌日登陸海南

天文台「地球天氣」網頁顯示，人工智能模式伏羲及盤古對於該潛在低壓區，不論是強度及移動路徑都作出相近的預測，料低壓區下周六（12日）逐漸在南海中部形成，其後增強向西移動，翌日（13日）移向海南島。而歐中AIFS的預測也相似，僅形成時間提早至下周五（11日），隨後同樣向西移動，隨後移至海南島。

歐洲中期預報中心電腦模式、人工智能模式風烏的預測則不同，前者料該潛在低壓區下周五在菲律賓呂宋島東部海域形成，其移動路徑靠近南海南部，並一直向西移動，隨後移向海南島南部海域；後者則料該低壓區下周五已在巴士海峽發展，下周六移向南海中部，並發展成結構成熟的熱帶氣旋，翌日向西移動掠過海南島。

不過需注意，AI預測結果是由電腦直接輸出原始資料，未經天文台科學主任調整。

▼人工智能「歐中AIFS」8月28日預測潛在低壓區路徑▼



▼歐洲中期預報中心8月28日預測潛在低壓區路徑▼



9月6日周日︰微風2級

9月7日周一︰微風2級

9月8日周二︰東至東北風2至3級

9月9日周三︰東至東北風4級，稍後離岸間中5級

9月10日周四︰東北風4級，離岸間中5級

9月11日周五︰北至東北風4至5級

9月12日周六︰東北風4至5級，高地間中6級

9月13日周日︰東至東北風4至5級，高地間中6級

9月14日周一︰東至東北風4級



明日的天氣︰市區氣溫31度 日間短暫時間有陽光

根據九天天氣預報顯示，明日（6日）市區氣溫27度至31度，相對濕度70%至95%，吹微風2級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

下周一（7日）為廿四節氣中的白露，意思是天氣開始轉涼，當日市區氣溫27度至32度，相對濕度65%至90%，吹微風2級，大致多雲，有一兩陣驟雨，日間部份時間有陽光。

天文台9月5日下午4時半更新的九天天氣預報，料下周六（12日）吹東北風4至5級，高地間中6級，即達強風程度。（天文台網頁截圖）

下周中期東北季候風開始影響華南 下周二市區氣溫最高33度

下周二（8日）為未來九天最熱，市區氣溫27度至33度，相對濕度65%至90%，同時東北季候風開始影響華南，開始轉吹東北風，當日吹東至東北風2至3級，大致天晴，日間酷熱。

下周三（9日）市區氣溫27度至31度，相對濕度60%至90%，吹東至東北風4級，稍後離岸間中5級，部份時間有陽光，局部地區有驟雨。

下周四（10日）市區氣溫26度至31度，相對濕度55%至90%，吹東北風4級，離岸間中5級，部份時間有陽光，有一兩陣驟雨。

下周五（11日）市區氣溫26度至31度，相對濕度55%至85%，吹北至東北風4至5級，部份時間有陽光。

天文台9月5日下午4時半更新的九天天氣預報，料下周二（8日）市區氣溫最高33度。（天文台網頁截圖）

天文台9月5日下午4時半更新的九天天氣預報，料下周四及下周五（10日及11日）相對濕度最低55%。（天文台網頁截圖）

下周末一連兩日高地間中吹強風 多雲有幾陣驟雨

下周六（12日）市區氣溫26度至30度，相對濕度65%至90%，吹東北風4至5級，高地間中6級，即達強風程度，大致多雲，有幾陣驟雨。

再下個周日（13日）市區氣溫26度至30度，相對濕度70%至90%，吹東至東北風4至5級，高地間中6級，即達強風程度，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

再下個周一（14日）市區氣溫26度至31度，相對濕度65%至90%，吹東至東北風4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。