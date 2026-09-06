遊日注意｜科羅旺沖繩兜圈後移向日本本州　天文台料周三登陸四國

【遊日注意／打風／科羅旺／沖繩／四國／九洲】日前在琉球附近海域活動的颱風科羅旺，現時已離開沖繩島。天文台預料，科羅旺會在未來兩三日移向日本四國至本州一帶，並減弱為熱帶低氣壓，周三（9日）在四國一帶登陸。日本氣象廳則預料，東海地區、近畿地區、四國地區周二（8日）早上起24小時內將錄得120毫米至200毫米降雨，又預計強降雨可能持續到周四（10日）。



天文台預料，科羅旺會在未來兩三日移向日本四國至本州一帶，並減弱為熱帶低氣壓，周三（9日）在四國一帶登陸。（天文台圖片）

天文台預料，科羅旺會在未來兩三日移向日本四國至本州一帶，並減弱為熱帶低氣壓，周三（9日）在四國一帶登陸。（天文台網頁截圖）

科羅旺本身由沖繩以東的太平洋海域向西北方向移動，為九州南部持續帶來強降雨，宮崎縣部分地區24小時降雨量超過300毫米，鹿兒島縣更有地區錄得超過400毫米雨量。但科羅旺掠過奄美群島一帶後，調頭向東南往沖繩本島。

天文台指，在本港時間正午12時，熱帶風暴科羅旺集結在沖繩島之東南偏東約210公里，預料向東移動，時速約12公里，橫過琉球群島以東海域。據天文台的預測移動路徑，科羅旺其後將逐步轉向為北移，向本洲方向移動。天文台又預料，科羅旺會在周三早上在四國登陸，並減壓為熱帶低氣壓，其後繼續向關西、中部、關東移動，期間會經過東京。

科羅旺預計將逐步轉向為北移，向本洲方向移動。（日本氣象廳圖片）

科羅旺預計將逐步轉向為北移，向本洲方向移動。（台灣中央氣象署圖片）

科羅旺預計將逐步轉向為北移，向本洲方向移動。（中國中央氣象台圖片）

日本氣象廳、內地中央氣象台、台灣中央氣象署發放的科羅旺預測移動路徑概率圖亦與天文台相似，但減弱時間更早。日本氣象廳預計，周一（7日）琉球群島、日本西部至北部太平洋沿岸地區天氣狀況將變得非常不穩定，部分地區將出現大暴雨或伴隨雷暴的強降雨。又預計強降雨可能持續到周四（10日）左右，主要影響日本西部至東太平洋沿岸地區。