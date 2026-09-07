天氣｜今日有幾陣驟雨最高32度　稍後局部地區驟雨較多及有雷暴

今日（9月7日）為二十四節氣的「白露」。天文台指廣東沿岸風勢微弱，預測本港今日大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度，稍後局部地區驟雨較多及有雷暴；吹微風。天文台展望，未來數日部份時間有陽光，亦有幾陣驟雨。



圖為截至9月7日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

低壓區南海中部逐漸發展 周末期間風勢較大有驟雨

天文台指出，廣東沿岸今日風勢仍然微弱，同時一道廣闊雲帶會為該區帶來幾陣驟雨。未來一兩日雲帶轉薄，華南天色大致良好。預料一股東北季候風會在本周中至後期影響華南。

而一個廣闊低壓區在本周後期於南海中部逐漸發展，並大致移向海南島一帶。受其與東北季候風的共同影響，周末期間廣東沿岸風勢較大及有驟雨。此外，熱帶氣旋科羅旺會在未來一兩日移向日本四國至本州一帶。

在上午5時，熱帶風暴科羅旺集結在沖繩島以東約420公里，預料向東北偏北移動，時速約15公里，橫過琉球群島以東海域。

天文台預測，本港今日（9月7日）大致多雲，有幾陣驟雨。日間短暫時間有陽光，最高氣溫約32度，稍後局部地區驟雨較多及有雷暴。（李家傑攝）

▼2026年8月19日 廣闊低壓區為本港帶來偏東強風▼



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明日酷熱達33度 周六、周日有雷暴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（8日）大致天晴，但初時局部地區有驟雨，日間酷熱達33度。周三（9日）至周五（11日）均部份時間有陽光，周三及周四（10日）有幾陣驟雨，最高均31度。周五稍後局部地區有驟雨，最高32度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月7日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周六（12日）及下周日（13日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，其中周六部份地區驟雨較多。 周六最高30度，周日為29度。

下周一（14日）及下周二（15日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，同介乎26至30度。