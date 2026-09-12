中央氣象台將低壓區升級熱帶低氣壓　天文台料今明高地吹7級風

【打風／天文台／HKO／明天的天氣】天文台今早（12日）表示，位於南海中部的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中。內地中央氣象台今早已將該低壓區升級為熱帶低氣壓，最大風力為6級（13米/秒或約47公里/小時），預測移動路徑圖顯示，料沿着越南中部近岸向北偏西方向移動，維持熱帶低氣壓級，對本港沒有直接威脅。



不過天文台指出，受東北季候風與該低壓系統的共同影響，今明兩日廣東沿岸風勢較大，間中有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪，預測今日稍後至明日初時離岸風力間中6級，高地達7級。6及7級為強風，即3號風球風力。



內地中央氣象台9月12日早上將南海中部的低壓區升級為熱帶低氣壓，並發出預測移動路徑圖。（中央氣象台圖片）

中央氣象台表示，位於南海中部的熱帶低氣壓，今早9時中心距離海南省三亞市偏南方向約330公里，約峴港東南海域，以每小時5至10公里的速度向北偏西方向緩慢移動，強度變化不大。預測移動路徑圖顯示，料熱帶低氣壓沿着海岸線向北偏西方向「北上」,下周一(14日）在中北部義安一帶登陸，距離本港超過800公里，故沒有直接威脅。

天文台今早指出，位於南海中部的低壓區會在今日發展為熱帶氣旋（熱帶低氣壓級），隨後橫過海南島以南海域，大致移向越南沿岸，早上再指一個熱帶氣旋似乎在形成中。

9月11日石澳泳灘懸掛紅旗，海有大浪，泳客多數在岸上或近岸嬉水。

9月11日石澳泳灘懸掛紅旗，海有大浪，泳客多數在岸上或近岸嬉水。

9月11日石澳泳灘懸掛紅旗，海有大浪，泳客多數在岸上或近岸嬉水。

明天的天氣：有幾陣驟雨 部分地區雨勢較大及有狂風雷暴

天文台表示，受東北季候風與該低壓系統的共同影響，今明兩日（12及13日）廣東沿岸風勢較大，間中有驟雨及狂風雷暴，海有湧浪。隨著該低壓系統遠離，下周初廣東天色逐漸好轉。

九天天氣預報顯示，今日（12日）吹東至東北風4至5級，稍後離岸間中6級，高地達7級；部分時間有陽光，局部地區有驟雨，稍後驟雨逐漸增多及有雷暴，海有湧浪，氣溫25至32度。明日（13日）吹東風4至5級，初時離岸間中6級，高地達7級，大致多雲，有幾陣驟雨，部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。稍後驟雨逐漸減少，海有湧浪。

天文台9月12日上午9時50分更新九天天氣預報，料未來九日吹東至東北風，最低3級、最高7級。(天文台圖片)

天文台預測下周一( 14日）起一連七日，續吹東至東北風3至4級，市區氣溫介乎26至31度，相對濕度介乎65％至95%。

九天天氣預報顯示，預測下周一短暫時間有陽光，早晚有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；下周二（15日）短暫時間有陽光，早晚有幾陣驟雨；下周三（16日）部分時間有陽光，早上有一兩陣驟雨，下周四（17日）部分時間有陽光，稍後有一兩陣驟雨；下周五（18日）部分時間有陽光；下周六（19日）及其後周日（20日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨。

天文台9月12日上午9時50分更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎25至32度。(天文台圖片)