特別天氣提示｜天文台：料強陣風襲港 長洲錄得時速80公里強陣風
撰文：凌逸德
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天文台今日（13日）下午4時半再發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港南部水域及島嶼，提醒市民如身處室外，應盡快到安全地方躲避。在下午4時30分左右，大澳錄得每小時約70公里的強陣風，其後長洲錄得每小時約80公里的強陣風。
【16:45】天文台：在下午4時40分左右，長洲錄得每小時約80公里的強陣風。
【16:33】在下午4時30分左右，大澳錄得每小時約70公里的強陣風。預料高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲香港南部水域及島嶼。
【16:27】天文台：預料強陣風吹襲香港南部水域及島嶼。如身處室外，請盡到安全地方躲避。
【16:27】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午5時30分，預料香港南部水域及島嶼有局部地區狂風雷暴。
【07:45】天文台發出發出特別天氣提示，指位於本港以南海域的雷雨帶正逐漸靠近，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。市民外出或進行戶外活動時請留意天氣變化。
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