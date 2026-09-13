特別天氣提示｜天文台：料強陣風襲港　長洲錄得時速80公里強陣風

天文台今日（13日）下午4時半再發出特別天氣提示，預料強陣風吹襲香港南部水域及島嶼，提醒市民如身處室外，應盡快到安全地方躲避。在下午4時30分左右，大澳錄得每小時約70公里的強陣風，其後長洲錄得每小時約80公里的強陣風。



天文台9月13日下午16:24雷達圖顯示，有雨區正由南向北移近本港。（天文台圖片）

【16:45】天文台：在下午4時40分左右，長洲錄得每小時約80公里的強陣風。

【16:33】在下午4時30分左右，大澳錄得每小時約70公里的強陣風。預料高達每小時70公里或以上的強陣風繼續吹襲香港南部水域及島嶼。

【16:27】天文台：預料強陣風吹襲香港南部水域及島嶼。如身處室外，請盡到安全地方躲避。

【16:27】天文台發出雷暴警告，有效時間至今日下午5時30分，預料香港南部水域及島嶼有局部地區狂風雷暴。

天文台9月13日下午更新九天天氣預報，料未來七日吹東至東北風，9月23日「秋分」前兩日改吹微風2級，日間炎熱。（天文台圖片）

天文台9月13日下午更新九天天氣預報，料未來九日市區氣每日最低均27度，最高則31或32度。（天文台圖片）

天文台9月13日下午更新九天天氣預報，料未來九日相對濕度最低60%至65%。（天文台圖片）

天文台預計未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。（資料圖片）

【07:45】天文台發出發出特別天氣提示，指位於本港以南海域的雷雨帶正逐漸靠近，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大及有狂風雷暴。市民外出或進行戶外活動時請留意天氣變化。