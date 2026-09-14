天氣｜今日早晚有幾陣驟雨　日間炎熱最高約32度

東北季候風正影響華南，同時，驟雨正影響廣東西部。天文台預測，本港今日（9月14日）大致多雲，早晚有幾陣驟雨。早上最低氣溫約27度。日間短暫時間有陽光及炎熱，最高氣溫約32度；吹和緩東至東北風。天文台展望，未來兩三日大致天晴，但明日（15日）早晚有一兩陣驟雨。



圖為截至9月14日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

本周中期天色普遍晴朗

天文台指出，一股東北季候風會在未來數日持續影響華南，而一道雲帶會在今日為南海北部及廣東沿岸帶來驟雨。隨著高空反氣旋覆蓋廣東，本周中期該區天色普遍晴朗。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月14日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

明日炎熱早晚有一兩陣驟雨 周三及周四大致天晴

天文台的九天天氣預報顯示，明日（15日）部份時間有陽光，日間炎熱約32度，早晚有一兩陣驟雨。周三（16日）及周四（17日）大致天晴，均介乎27至31度。

周五（18日）至下周日（20日）均部份時間有陽光，稍後局部地區有驟雨，同介乎27至31度。

下周一（21日）及下周二（22日）仍部份時間有陽光，同介乎27至32度。其中，下周一局部地區有驟雨；下周二有一兩陣驟雨，日間炎熱。

▼5月14日 雷雨區橫過香港帶來驟雨▼

