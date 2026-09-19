天氣｜今日日間炎熱　市區最高氣溫32度　中秋正日早晚一兩陣微雨

天文台表示，今日（19日）天晴，日間乾燥及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，最高紫外線指數大約是9，強度屬於甚高，吹和緩東至東北風。天文台展望明日（20日）部分時間有陽光及炎熱，稍後局部地區有驟雨，隨後一兩日有幾陣驟雨。



圖為截至9月16日凌晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

高空反氣旋今明兩日覆蓋華南 普遍晴朗日間酷熱

天文台指出，高空反氣旋會在今明兩日覆蓋華南，該區普遍晴朗，日間乾燥及酷熱。而下週初廣東風勢微弱，同時受高空擾動影響，該區有幾陣驟雨。預料東北季候風會在下週中期影響華南沿岸，該區天色較為明朗。一道廣闊低壓槽會在下週中至後期為南海中部及菲律賓以東海域帶來不穩定天氣。

天文台表示，今日（19日）天晴。日間乾燥及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度。（李家傑攝）

中秋正日翌日 有一兩陣微雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（20日）部分時間有陽光，日間乾燥及炎熱，稍後局部地區有驟雨，下周一（21日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光，下周二（22日）天氣大致檻若。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月19日清晨0時0分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周三（23日）為二十四節氣的「秋分」，部分時間有陽光，下周四（24日）部分時間有陽光。晚上大致多雲，有一兩陣微雨，下周五（25日）中秋節大致多雲，早晚有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光，中秋節翌日（26日）公眾假期大致多雲，初時有一兩陣微雨，日間部分時間有陽光。

▼8月9日 本港氣溫破紀錄▼

