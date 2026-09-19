中秋節天氣｜天文台料東北季候風帶來良好天色　中秋節局部有驟雨

【天文台／HKO／明天的天氣／中秋節天氣／秋分／迎月／追月】下周五（25日）為中秋節，天文台今早（19日）表示，預料東北季候風會在下周中期逐漸影響華南沿岸，該區天色大致良好，預測下周四（24日）「迎月」早晚部分時間多雲，下周五中秋節及下周六（26日）「追月」大致多雲，局部地區有驟雨，外出賞月都要帶備雨具，而今年「中秋滿月」不在正日，而在「追月」下夜午夜過後的0時49分，能否看到要看天公造美與否。



天文台9月15日公布今年中秋節賞月錦囊。（AI製圖）

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旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。滿天的綵燈，即吸引大批市民參觀打卡。（梁鵬威攝）

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。滿天的綵燈，即吸引大批市民參觀打卡。（梁鵬威攝）

中秋節天氣︰

9月24日 (四)「迎月」：大致天晴，早晚部分時間多雲。

9月25日 (五)中秋節：大致多雲，局部地區有驟雨。日間部分時間有陽光。

9月26日 (六)「追月」：大致多雲，局部地區有驟雨。日間部分時間有陽光。



旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。主禮嘉賓文化體育及旅遊局局長羅淑佩在滿月綵燈前擺甫士供傳媒拍攝。（梁鵬威攝）

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。主禮嘉賓文化體育及旅遊局局長羅淑佩開心雀躍，在燈籠旁擺甫士供傳媒拍攝。（梁鵬威攝）

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。主禮嘉賓文化體育及旅遊局局長羅淑佩開心雀躍，在燈籠中擺甫士供傳媒拍攝。（梁鵬威攝）

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天文台發出酷熱天氣警告 提醒市民應慎防中暑

高空反氣旋正為廣東帶來普遍晴朗的天氣，正午時分，本港部分地區的相對濕度下降至60%左右。天文台在下午1時發出酷熱天氣警告，預料今日本港天氣酷熱，市民應慎防中暑。

天文台表示，高空反氣旋會在明日為華南帶來普遍晴朗的天氣，內陸地區天氣酷熱，高溫亦會觸發驟雨。下周初廣東風勢微弱，同時受高空擾動影響，該區有幾陣驟雨。預料東北季候風會在下周中期逐漸影響華南沿岸，該區天色大致良好。一道廣闊低壓槽會在下周中至後期為菲律賓以東海域至南海中部帶來不穩定天氣。

此外，強烈熱帶風暴杜鵑會在未來一兩日橫過日本以南海域。在正午12時，杜鵑集結在東京以南約990公里，預料向西北移動，時速約15公里，橫過日本以南海域。

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。滿天的綵燈，即吸引大批市民參觀打卡。（梁鵬威攝）

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明天的天氣：部分時間有陽光 日間乾燥及炎熱

天文台預測明日（20日，星期日）吹東至東北風2至3級，部分時間有陽光，日間乾燥及炎熱，稍後局部地區有驟雨。下周一（21日）吹東北風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。下周二（22日）吹微風2級，漸轉東風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

「秋分」起一連四日吹東風 周四「迎月」早晚部分時間多雲

下周三（23日）二十四節氣「秋分」起，料一連四日吹東風。周三吹東風4級，部分時間有陽光，局部地區有驟雨。

下周四（24日）「迎月」天氣較好，吹東風4級，大致天晴，早晚部分時間多雲；下周五（25日）中秋節，料吹東風3至4級，大致多雲，局部地區有驟雨，日間部分時間有陽光；下周六（26日）「追月」，吹東風3級，大致多雲，局部地區有驟雨，日間部分時間有陽光。

天文台9月19日上午11時半更新的九天天氣預報，料未來九日主要吹東至東北風。（天文台網頁截圖）

再下周日（27日）料吹微風2級，部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱；其後的周一（28日）吹東南風3級，部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱。

氣溫方面，未來九日大致相若，天文台預測市區（以天文台尖沙咀總部計）每日最低27度，最高31、32度。

天文台9月19日上午11時半更新的九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至32度。（天文台網頁截圖）