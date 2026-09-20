天氣｜日間酷熱　市區最高氣溫33度　中秋正日翌日局部地區有驟雨

天文台表示，今日（20日）大致天晴，日間乾燥及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度，最高紫外線指數大約是9，強度屬於甚高，稍後漸轉多雲，局部地區有驟雨，吹輕微至和緩東至東北風。天文台展望未來一兩日有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，本周中期日間大致天晴，但局部地區有驟雨。



圖為截至9月20日凌晨5時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

廣東受高空擾動影響 有幾陣驟雨

天文台指出，高空反氣旋會在今日為華南帶來普遍晴朗的天氣，內陸地區天氣酷熱，高溫亦會觸發驟雨。而本周初廣東風勢微弱，同時受高空擾動影響，該區有幾陣驟雨，預料東北季候風會在本周中期逐漸影響華南沿岸，該區天色大致良好。

一道廣闊低壓槽會在本周中至後期為菲律賓以東海域至南海中部帶來不穩定天氣。此外，熱帶氣旋杜鵑會在今明兩日橫過日本以南海域。

天文台表示，今日（20日）大致天晴，日間乾燥及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。（陳永武攝）

中秋正日翌日 局部地區有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（21日）和後日（22日）大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光。周三（23日）為二十四節氣的「秋分」，部分時間有陽光，局部地區有驟雨。周四（24日）大致天晴，早晚部分時間多雲。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月20日清晨0時0分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（25日）中秋節正日和翌日（26日）大致多雲，局部地區有驟雨，日間部分時間有陽光。

下周日（27日）部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱。下周一（28日）部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，日間炎熱。

▼8月9日 本港氣溫破紀錄▼

