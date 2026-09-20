中秋節天氣｜天文台料周五及周六追月　大致多雲局部地區有驟雨

【天文台／HKO／明天的天氣／中秋節天氣／秋分／迎月／追月】天文台今日（20日）表示，預料東北季候風會在本週中期逐漸影響華南沿岸，該區天色大致良好；一道廣闊低壓槽會在本周中後期為菲律賓以東海域至南海中部帶來不穩定天氣。



周五（25日）中秋節及前後天色「麻麻」，天文台預測周四（24日）「迎月」早晚部分時間多雲，周五中秋節及周六（26日）「追月」大致多雲，局部地區有驟雨，外出賞月都要帶備雨具，而今年「中秋滿月」在「追月」夜午夜過後的0時49分，能否看到要看天公造美與否。



天文台9月15日公布今年中秋節賞月錦囊。（AI製圖）

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。文化體育及旅遊局局長羅淑佩（綠衣）等一同參觀巨型榕樹綵燈「樹影流光」。（梁鵬威攝）

南京秦淮綵燈「樹影流光」，是一組約八米高的大榕樹燈，融合非物質文化遺產的工藝。（梁鵬威攝）

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。文化體育及旅遊局局長羅淑佩（綠衣）等一同參觀巨型榕樹綵燈「樹影流光」。（梁鵬威攝）

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈，首晚即吸引大批市民參觀打卡。（梁鵬威攝）

中秋節天氣︰

9月24日 (四)「迎月」：大致天晴，早晚部分時間多雲。

9月25日 (五)中秋節：大致多雲，局部地區有驟雨。日間部分時間有陽光。

9月26日 (六)「追月」：大致多雲，局部地區有驟雨。日間部分時間有陽光。



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預料東北季候風會在本周中期逐漸影響華南沿岸

天文台表示，廣東未來一兩日風勢微弱，同時受高空擾動影響，該區有幾陣驟雨。預料東北季候風會在本周中期逐漸影響華南沿岸，該區天色大致良好。一道廣闊低壓槽會在本周中後期為菲律賓以東海域至南海中部帶來不穩定天氣。此外，熱帶氣旋杜鵑會在今明兩日（20及21日）橫過日本本州以南海域。

颱風杜鵑9月20日下午16時集結在東京之西南偏南約680公里，預料向北移動，時速約18公里，橫過日本本州以南海域，中心附近最高持續風速每小時120公里。（天文台圖片）

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。滿天的綵燈，即吸引大批市民參觀打卡。（梁鵬威攝）

旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。滿天的綵燈，即吸引大批市民參觀打卡。（梁鵬威攝）

明天的天氣：有幾陣驟雨 局部地區有雷暴

九天天氣預報顯示，預測明日（21日）吹微風2級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴，日間短暫時間有陽光及炎熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）介乎27至32度；周二（22日）吹微風2級，漸轉東風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，最高31度。

周三（23日）為二十四節氣「秋分」，吹東風4級，部分時間有陽光，局部地區有驟雨，氣溫介乎27至31度。

天文台9月20日下午4時半更新的九天天氣預報，料本周初及下周初吹微風，本周中後期吹東風2至4級。（天文台網頁截圖）

周四「迎月」早晚部分時間多雲 周六「追月」局部地區有驟雨

周四（24日）「迎月」，吹東風4級，大致天晴，早晚部分時間多雲；周五（25日）中秋節吹東風3至4級，大致多雲，局部地區有驟雨，日間部分時間有陽光；周六（26日)「追月」吹東風2至3級，大致多雲，局部地區有驟雨，日間部分時間有陽光。天文台預測三日氣溫均介乎27至31度。

天文台9月20日下午4時半更新的九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎27至33度。（天文台網頁截圖）

天文台9月20日下午4時半更新的九天天氣預報，料未來九日部份日子乾燥，相對濕度下降低至55%。（天文台網頁截圖）

下周初一連三日吹微風2級 下周二日間酷熱最高33度

天文台預測下周日及一（27日及28日）吹微風2級，部分時間有陽光，局部地區有驟雨，日間炎熱，市區氣溫最高32度；下周二（29日）吹微風2級，部分時間有陽光，日間酷熱，料氣溫介乎27至33度。

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