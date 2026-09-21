【最新颱風消息／天氣消息／天文台／颱風路徑預測／路徑／打風／熱帶氣旋】下星期打風？天文台預測，1個熱帶氣旋會在未來兩三日於菲律賓以東之西北太平洋逐漸發展，並在本星期後期大致移向呂宋以東海域，但其隨後路徑存在變數。



天文台暫未有相關熱帶氣旋路徑預測圖，而3大AI天氣模式風烏、伏羲、盤古，以及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），都預測下星期會有熱帶氣旋影響南海，其中AI盤古預測，該熱帶氣旋會在9月30日至10月1日（國慶日）闖入香港400公里範圍內，並在香港東面約200公里位置登陸，ECMWF則預測會在香港西面登陸。



3大AI天氣模式風烏、伏羲、盤古，以及歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），都預測下星期會有熱帶氣旋影響南海。（ECMWF）

AI預測熱帶氣旋影響南海 10月1日闖入香港400公里範圍

AI天氣模式盤古預測，這個熱帶氣旋會在9月29日至9月30日（下星期二至星期三）掠過台灣南部，進入本港800公里範圍，隨後往西北方向移動，9月30日至10月1日闖入香港400公里範圍，並在本港東面約200公里位置登陸。

即看盤古最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣模式盤古預測，這個熱帶氣旋會在9月30日至10月1日闖入香港400公里範圍，並在本港東面約200公里位置登陸。（AI天氣模式盤古）

AI天氣模式盤古預測，這個熱帶氣旋會在9月30日至10月1日闖入香港400公里範圍，並在本港東面約200公里位置登陸。（AI天氣模式盤古）

AI天氣模式風烏及伏羲也預測下星期會有熱帶氣旋影響南海，並進入本港800公里範圍，但預料該熱帶氣旋會往北移動穿過台灣，在廈門至福州一帶登陸。

即看風烏最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣模式風烏預測，該熱帶氣旋會往北移動穿過台灣，在廈門至福州一帶登陸。（AI天氣模式風烏）

即看伏羲最新颱風路徑預測▼▼▼

AI天氣模式伏羲亦預測，該熱帶氣旋會在廈門至福州一帶登陸。（AI天氣模式伏羲）

ECMWF預測熱帶氣旋闖入香港400公里西登

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）亦預測，9月29日至9月30日會有熱帶氣旋進入本港800公里範圍，隨後往西北偏西方向移動，9月30日至10月1日進入本港400公里範圍，在香港西面湛江一帶登陸。

即看ECMWF最新颱風路徑預測▼▼▼

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該熱帶氣旋會在9月30日至10月1日進入本港400公里範圍，在香港西面湛江一帶登陸。（ECMWF）

歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測，該熱帶氣旋會在9月30日至10月1日進入本港400公里範圍，在香港西面湛江一帶登陸。（ECMWF）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，一股東北季候風會在明日（9月22日）逐漸影響華南沿岸，同時高空擾動會為該區帶來驟雨；受季候風持續影響，本星期中後期廣東天色大致良好，日間乾燥；隨着季候風緩和，周末期間廣東地區天氣炎熱，局部地區有驟雨；而熱帶氣旋杜鵑會在今日橫過日本本州以南海域。

天文台九天天氣預報。（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨，氣溫27°C至33°C，暫時最高吹5級風。