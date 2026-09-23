秋分天氣｜今日有一兩陣驟雨　最高約31度　未來數日大致天晴乾燥

今日（9月23日）為二十四節氣的「秋分」，天文台指出，東北季候風正影響廣東沿岸，而高空擾動亦為廣東帶來驟雨。天文台預測，本港今日大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部份時間有陽光，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度。吹和緩偏東風，高地風勢間中清勁。



天文台展望，隨後數日大致天晴，日間乾燥，中秋節（25日）及翌日（26日）早晚部份時間多雲；下周初日間酷熱。



圖為截至9月23日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

雅蒲島附近熱帶氣旋料移向台灣以東海域

天文台指出，一股東北季候風會在未來一兩日持續影響廣東，該區天色大致良好，日間乾燥。隨著季候風緩和，周末期間廣東漸轉酷熱，局部地區有驟雨。

此外，位於雅蒲島附近的熱帶氣旋會在今明兩日橫過菲律賓以東之西北太平洋並逐漸增強，於本周後期移向呂宋海峽至台灣以東海域一帶，但其隨後路徑存在變數。受其外圍下沉氣流影響，下周初廣東內陸地區極端酷熱。

在上午5時，位於雅蒲島附近的熱帶低氣壓集結在雅蒲島之東北偏北約650公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過菲律賓以東之西北太平洋。

天文台預測，本港今日（9月23日）大致多雲，有一兩陣驟雨。日間部份時間有陽光，市區最高氣溫約31度，新界再高一兩度。（陳永武攝）

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中秋早晚部份時間多雲 周日至下周三酷熱

天文台的九天天氣預報顯示，明日（24日）及周五（25日）中秋節均大致天晴，日間乾燥，早晚部份時間多雲，氣溫介乎27至32度，相對濕度最低約55%。周六（26日）部份時間有陽光，局部地區有驟雨，早晚部份時間多雲，氣溫仍介乎27至32度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月23日凌晨3時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日（27日）至下周三（30日）均日間酷熱及乾燥，最高氣溫均33度，相對濕度最低約55%。其中，下周日至下周二（29日）均大致天晴；下周三則部份時間有陽光，稍後局部地區有驟雨。

下周四（10月1日）大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，，氣溫介乎28至32度。

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