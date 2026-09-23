打風？天文台最新熱帶氣旋移動路徑圖曝光　趨日本或移向廣東東部

【打風／天文台／HKO／秋分／移動路徑／熱帶低氣壓／颱風／明天的天氣／國慶假期天氣】一個熱帶低氣壓今日（9月23日）凌晨在太平洋中北部生成，天文台今早發出預測移動路徑圖，料將逐漸增強，趨向琉球群島南部至台灣之間的以東海域，下周日（27日）升級強颱風。天文台表示，該熱帶氣旋有可能轉向偏北方向移向日本，亦有可能橫過台灣並移向廣東東部沿岸，在國慶假期將北上、到台灣及日本旅遊市民要特別留意。



該熱帶氣旋料按序將命名「舒力基」（Surigae，朝鮮提供名稱，是一種鷹名稱）雖然料不會吹襲本港，但天文台指受其外圍下沉氣流影響，下周初至中期廣東普遍晴朗，內陸地區極端酷熱，九天天氣預報顯示，本港由周六（9月26日）至下周三（30日）天晴酷熱，市區氣溫最高34度；10月1日國慶假期轉吹東北風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，未知會否影響觀賞晚上國慶煙花匯演。



熱帶低氣壓9月23日上午8時集結在香港之東南偏東約2,690公里，中心附近最高持續風速每小時45公里，天文台料本周後期移向呂宋海峽至台灣以東海域一帶。（天文台圖片）

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中秋天氣：天文台大致天晴 早晚部份時間多雲

今日為二十四節氣「秋分」，天文台指東北季候風正影響廣東沿岸，而驟雨亦影響廣東，下午部分時間有陽光，有一兩陣驟雨，今晚大致多雲，吹和緩偏東風。

天文台指東北季候風會在未來兩三日逐漸緩和，廣東沿岸天色大致良好，漸轉酷熱，明日（9月24日）為「迎月」，天文台料東風4級，大致天晴，早晚部分時間多雲；周五（25日）中秋節吹東至東南風3級，大致天晴，日間乾燥，早晚部分時間多雲；周六（26日）「追月」吹微風2級，部分時間有陽光，日間酷熱，早晚部分時間多雲。

天文台2026年中秋節賞月錦囊。（AI製圖）

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天文台：熱帶氣旋可能移向日本 也可能橫過台灣並移向廣東東部沿岸

天文台今早表示，位於雅蒲島附近的熱帶氣旋會在今明兩日橫過菲律賓以東之西北太平洋並逐漸增強，於本周後期移向呂宋海峽至台灣以東海域一帶，但其隨後路徑存在變數，有可能轉向偏北方向移向日本，亦有可能橫過台灣並移向廣東東部沿岸。

天文台9月23日上午11時半更新九天天氣預報，料10月1日國慶前天晴酷熱。（天文台圖片）

天文台9月23日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日市區氣溫介乎26至34度。（天文台圖片）

天文台9月23日上午11時半更新九天天氣預報，料未來九日大部分時間乾燥，相對濕度最低55%至60%。（天文台圖片）

2026年9月22日上午8時的衛星雲圖，天文台表示菲律賓以東之西北太平洋上的對流雲團，逐漸出現螺旋性，預料未來一兩日發展成熱帶氣旋。（天文台圖片）

潛在熱帶氣旋路徑概率預報，可分為三種情景。（天文台圖片）

天文台發出預測移動路徑圖 料準「舒力基」周日增強為強颱風

一個熱帶低氣壓今日凌晨生成，今早8時集結在香港之東南偏東約2,690公里，中心附近最高持續風速每小時45公里，天文台今早發出預測移動路徑圖，預測明日上午增強為熱帶風暴，料屆時將命名為「舒力基」。

天文台料準「舒力基」周五（9月25日）增強為強烈熱帶風暴，周六（26日）增強為颱風，到下周日（27日）升級強颱風，下周一（28日）維持強颱風級別，中心附近最高持續風速每小時175公里。

天文台預測移動路徑圖暫只預測至下周一早上位置，其時準「舒力基」集結在琉球群島南部至台灣之間的以東海域。台灣中央氣象署和日本氣象廳的預測與天文台相若，而台灣則料其會轉向北移動，先吹襲琉球群島。

天文台9月23日早上發出熱帶氣旋預測移動路徑，料準「舒力基」大致移向琉球群島南部至台灣以東海域，並逐漸增強為強颱風。（天文台圖片）

台灣中央氣象署9月23日早上發出熱帶氣旋預測移動路徑，料準「舒力基」大致移向琉球群島南部至台灣以東海域，並逐漸增強。（台灣中央氣象署圖片）

日本氣象廳9月23日早上發出熱帶氣旋預測移動路徑，料準「舒力基」大致移向琉球群島南部至台灣以東海域，並逐漸增強。（日本氣象廳圖片）

「舒力基」外圍下沉氣流堡煲熱香港 下周日及三市區34度

天文台表示，受準「舒力基」外圍下沉氣流影響，下周初至中期廣東普遍晴朗，內陸地區極端酷熱。九天天氣預報顯示，本港由周六（9月26日「追月」）起一連五日酷熱，市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）升至33度為以上，其中下周日（27日）及下周三（30日）更達34度。

天文台料周六及下周日（26日及27日）吹微風2級，大致天晴，日間酷熱及乾燥；下周一及二（28日及29日）吹西風2至3級，大致天晴，日間酷熱及乾燥；下周三（30日）吹西南風3級，部分時間有陽光，日間酷熱及乾燥，稍後局部地區有驟雨。

本港最高溫度概率預報圖，天文台料國慶日後一兩日氣溫稍為下降。（天文台圖片）

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國慶假期天氣：大致多雲 有幾陣驟雨

天文台表示，一股東北季候風會在下周後期影響華南，該區有幾陣驟雨，高溫天氣緩解。下周四為10月1日國慶假期，晚上維港有國慶煙花匯演，天文台料當日吹東北風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。下周五（10月2日）吹東風4級，大致多雲，有幾陣驟雨。

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