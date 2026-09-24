天氣｜今日天晴炎熱最高氣溫32度　中秋正日翌日早晚部份時間多雲

天文台指出，今日（24日）大致天晴，日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，最高紫外線指數大約是9，強度屬於甚高，吹和緩偏東風。天文台展望，本周餘下時間至下週中期大致天晴及酷熱，中秋節（25日）及翌日（26日）早晚部份時間多雲。



圖為截至9月24日凌晨5時30分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

熱帶氣旋橫過菲律賓以東之西北太平洋 逐漸增強

天文台指出，東北季候風正影響廣東沿岸會在未來一兩日逐漸緩和，廣東沿岸天色大致良好，漸轉酷熱。

此外，熱帶氣旋舒力基今日（24日）凌晨5時集結在沖繩島之東南約1220公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，橫過菲律賓以東之西北太平洋，並逐漸增強，於未來一兩日移向呂宋海峽至台灣以東海域一帶，隨後有較大機會轉向偏北方向移向日本，亦有機會橫過台灣並移向廣東東部沿岸。

天文台預料下周初至中期廣東風勢微弱及受下沉氣流影響，該區普遍晴朗，內陸地區極端酷熱。另一股東北季候風會在下周後期影響華南，該區有幾陣驟雨，高溫天氣緩解。

天文台指出，今日（24日）大致天晴，日間炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度，最高紫外線指數大約是9，強度屬於甚高。（陳永武攝）

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中秋正日翌日天晴 早晚部份時間多雲

天文台的九天天氣預報顯示，中秋節正日（25日）大致天晴，日間乾燥，早晚部份時間多雲，最高氣溫32度。翌日公眾假期（26日）部份時間有陽光，日間酷熱，早晚部份時間多雲，最高氣溫33度。之後一連三日（27日至29日）都是大致天晴，日間酷熱及乾燥。

但去到下周三（30）部分時間有陽光，日間酷熱及乾燥，稍後局部地區有驟雨。國慶（10月1日）大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光，下周五（10月2日）大致多雲，有幾陣驟雨。。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月24日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

下周日（27日）至下周三（30日）均日間酷熱及乾燥，最高氣溫均33度，相對濕度最低約55%。其中，下周日至下周二（29日）均大致天晴；下周三則部份時間有陽光，稍後局部地區有驟雨。

下周四（10月1日）大致多雲，有一兩陣驟雨，日間短暫時間有陽光，，氣溫介乎28至32度。

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