中秋節｜天文台料未來兩晚多雲　市民或在雲隙中賞月　附賞月錦囊

【天文台／HKO／明天的天氣／中秋節天氣／迎月／追月／國慶節／賞月錦囊／酷熱天氣／舒力基／遊日注意】天文台今日（24日）表示，隨着影響華南沿岸的東北季候風逐漸緩和，未來一兩日該區天色大致良好，漸轉酷熱，明日中秋節（25日，農曆八月十五）及追月夜（26日）早晚大致多雲，市民連續兩晚或要在雲隙中賞月；另外高空反氣旋下周初至中期覆蓋廣東，下周日及下周三國慶節前夕（27日及30日）市區氣溫將飆升至最高34度。下文附上中秋節賞月錦囊。



熱帶氣旋方面，遊日市民需注意，天文台預測路徑圖顯示，舒力基下周日（27日）將以強颱風級逐步逼近琉球群島，下周日（28日）移至琉球群島東部海域，隨後轉向東北方向大致移向日本以南海域。



旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。滿天的綵燈，即吸引大批市民參觀打卡。（梁鵬威攝）

天文台︰東北季候風逐漸緩和 未來一兩日該區天色大致良好

天文台今午4時半更新的天氣概況指，隨着影響華南沿岸的東北季候風逐漸緩和，未來一兩日該區天色大致良好，漸轉酷熱，高空反氣旋下周初至中期覆蓋廣東，該區風勢微弱，天色普遍晴朗，內陸地區極端酷熱，而另一股東北季候風下周後期影響華南，該區有幾陣驟雨，高溫天氣緩解。

天文台9月24日下午4時半更新的九天天氣預報，料中秋節正日（25日）大致天晴，早旳部份時間多雲。（天文台網頁截圖）

天文台9月24日下午4時半更新的九天天氣預報，料下周日及下周三（27日及30日）市區氣溫最高34度。（天文台網頁截圖）

天文台9月24日下午4時半更新的九天天氣預報，料下周日至下周三（27日至30日）相對濕度最低55%。（天文台網頁截圖）

中秋節天氣︰早晚部份時間多雲 市民或雲隙中賞月

市民未來兩夜或要在雲隙中賞月。九天天氣預報顯示，明日（25日）中秋節市區氣溫27度至32度，相對濕度60%至85%，吹東風3級，大致天晴，日間乾燥，早晚部份時間多雲。

周六（26日）是追月夜，市區氣溫28度至33度，相對濕度60%至90%，吹微風2級，部份時間有陽光，日間酷熱及乾燥，早晚大致多雲。

天文台9月15日公布今年中秋節賞月錦囊。（AI製圖）

中秋滿月不在中秋正日 看滿月要等「追月」夜午夜過後

中秋月（25日）將在下午5時20分升起，晚上11時24日月上中天，到周六（26日）清晨5時33分月落。至於中秋節前夕「迎月」夜、即周四（24日），月亮會於下午4時47分升起，晚上10時40分月上中天。

中秋節翌日「追月」夜、即周六（26日），月亮會於下午5時54分升起，翌日（27日，下星期日）凌晨0時9分上中天，而今年中秋滿月就在當日凌晨0時49分，月亮至早上6時29分才下山。

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下周日及下周三市區氣溫最高34度 大致天晴

下周日（27日）市區氣溫28度至34度，相對濕度55%至85%，吹微風2級，大致天晴，日間酷熱及乾燥。下周一及下周二（28日及29日）市區氣溫28度至33度，相對濕度55%至85%，吹微風2級，大致天晴，日間酷熱及乾燥，早晚部份時間多雲。

下周三（30日）市區氣溫28度至34度，相對濕度55%至90%，吹微風2級，大致天晴，日間酷熱及乾燥，稍後局部地區有驟雨。

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國慶節的天氣︰多雲有幾陣驟雨 日間短暫時間有陽光

下周四（1日）是國慶節，市區氣溫27度至31度，相對濕度65%至90%，微風2級，漸轉東風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

下周五及下周六（2日及3日）市區氣溫26度至30度，相對濕度70%至90%。下周五吹東風4級，大致多雲，有幾陣驟雨；下周六吹東風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部份時間天色明朗。

天文台9月24日晚上料舒力基將在周六（26日）增強至強颱風級。（天文台圖片）

遊日注意｜舒力基下周日颱風級移至琉球群島東部海域

熱帶氣旋方面，遊日市民需注意，天文台表示截至今晚8時，熱帶風暴舒力基集結在沖繩島東南偏南約910公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，預料未來兩三日逐漸增強，移向台灣以東海域及琉球群島一帶，隨後轉向東北方向大致移向日本以南海域。

天文台預測路徑圖顯示，舒力基周六（26日）及下周日（27日）將增強至強颱風級，逼近琉球群島，下周日（28日）移至琉球群島東部海域，並減弱至颱風級。