國慶節｜秋老虎發威　天文台料未來4日酷熱　10.1前夕一區飆37度

【天文台／HKO／明天的天氣／中秋節天氣／迎月／追月／國慶節／酷熱天氣／舒力基／遊日注意】秋老虎發威，天文台今午（26日）表示，受高空反氣旋影響，未來數日中國東南部天色大致良好及酷熱，預料國慶節前夕的下周三（30日），將是未來九天最高溫，市區及新界多區氣溫達35度或以上，包括跑馬地、黃大仙、九龍城、荃灣等，而元朗及上水更分別飆至36度及37度。熱帶氣旋方面，遊日市民需注意，天文台預測路徑圖顯示，強熱熱帶風暴舒力基明日（27日）將增強至以颱風級，逐步逼近琉球群島以東海域。



旅遊發展局在維多利亞公園首次舉辦的「國際中秋綵燈匯」9月17日晚亮燈。滿天的綵燈，即吸引大批市民參觀打卡。（資料圖片/梁鵬威攝）

天文台9月15日公布今年中秋節賞月錦囊。（AI製圖）

天文台︰受高空反氣旋影響 未來數日天色良好及酷熱

天文台今日（26日）下午4時半更新天氣概況指，受高空反氣旋影響，未來數日中國東南部天色大致良好及酷熱，預料一股東北季候風下周後期逐漸影響華南，該區雲量逐漸增多及有幾陣驟雨。

另外今晚是中秋節翌日的追月夜，天文台預料大致天晴，而今年中秋滿月就在明日（27日）凌晨0時49分，月亮至早上6時29分才下山；上中天則是凌晨0時09分（仰角71度）。

天文台9月26日下午4時半更新的九天天氣預報顯示，未來3日本港大致天晴。（天文台網頁截圖）

明日的天氣︰市區氣溫最高33度 大致天晴

九天天氣預報顯示，明日（27日）市區氣溫27度至33度，相對濕度55%至85%，吹西南風3至4級，大致天晴，日間酷熱及乾燥。

下周一及下周二（28日）市區氣溫28度至33度，大致天晴，日間酷熱，早晚部份時間多雲。下周一相對濕度60%至85%，吹西南風3至4級，下周二相對濕度65%至90%，吹西南風3級。

下周三市區氣溫最高34度 元朗及上水分別飆36度及37度

下周三（30日）為未來九天最高溫，市區氣溫28度至34度，相對濕度60%至90%，吹西南風2至3級，部份時間有陽光，日間酷熱，稍後局部地區有驟雨。

根據天文台自動分區氣溫預計，當日下午約2時是最高溫的時段，市區及新界多區氣溫將達35度或以上，包括跑馬地、黃大仙、九龍城、荃灣城門谷，濕地公園、石崗、沙田、大埔及打鼓嶺，而元朗公園及上水更分別飆至36度及37度。

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國慶節的天氣︰市區氣溫最高32度 日間部分時間有陽光

下周四（1日）是國慶節，市區氣溫28度至32度，相對濕度65%至90%，吹微風2級，大致多雲，日間部分時間有陽光，稍後有幾陣驟雨。

下周五（2日）市區氣溫27度至32度，相對濕度65%至90%，吹東風2至3級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。下周六（3日）市區氣溫27度至31度，相對濕度65%至90%，吹東風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

天文台9月26日下午4時半更新的九天天氣預報顯示，下周三（30日）市區氣溫最高34度。（天文台網頁截圖）

天文台9月26日下午4時半更新的九天天氣預報顯示，明日（27日）相對濕度最低55%。（天文台網頁截圖）

下周末多雲有有幾陣驟雨 轉吹東北風

再下個周日（4日）市區氣溫27度至31度，相對濕度65%至90%，吹東至東北風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部份時間天色明朗。再下個周一（5日）市區氣溫26度至31度，相對濕度65%至90%，吹東北風3至4級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部份時間天色明朗。

天文台預計強烈熱帶風暴舒力基未來一兩日橫過琉球群島以東海域。（天文台圖片）

遊日注意｜舒力基未來一兩日颱風級橫過琉球群島以東海域

此外，強烈熱帶風暴舒力基截至今午4時，集結在沖繩島以南約350公里，天文台預計其向北或東北偏北移動，時速約12公里，未來一兩日增強，橫過琉球群島以東海域，隨後移向日本以南海域。熱帶氣旋預測路徑圖則顯示，舒力基明日（27日）將增強至颱風級逼近琉球群島一帶，其後至下周三（30日）才減弱至強烈熱帶風暴級，移動至日本州南部海域，並維持一段較遠的距離。