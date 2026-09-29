天氣過山車｜天文台料東北季候風國慶後殺到　下周二兩區低至21度

【天文台／HKO／明天的天氣／國慶日天氣／東北季候風／酷熱天氣／舒力基／遊日注意】秋老虎發威，天文台今午（29日）表示，高空反氣旋未來一兩日帶來晴朗天氣，日間酷熱，料明日（30日）市區氣溫達34度，周四國慶日（10月1日）也有33度，惟翌日（2日）受到東北季候風影響，本港氣溫驟降，直至下周二（6日）清晨跌至未來九天最低溫，預料本港多區只得23度或以下，其中石崗及打鼓嶺低至21度；至於上水、天水圍及將軍澳僅得22度。



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天文台︰本周後期華南地區雲量增多及有幾陣驟雨

天文台今午4時半的天氣概況指，高空反氣旋未來一兩日為中國東南部帶來大致晴朗的天氣，廣東沿岸風勢微弱，天氣酷熱，隨着反氣旋逐漸減弱及受一股東北季候風影響，本周後期華南地區雲量增多及有幾陣驟雨，而較為乾燥的東北季候風補充下周初至中期影響廣東，該區天色好轉，早上天氣稍涼，日間乾燥。

明日的天氣︰市區最高氣溫34度 大致天晴

天文台九天天氣預報顯示，明日（29日）市區氣溫29度至34度，相對濕度60%至85%，吹西南風2至3級，大致天晴，日間酷熱。

天文台9月29日下午4時半更新的九天天氣預報，料國慶日10月1日部份時間有陽光。（天文台網頁截圖）

國慶日天氣︰市區最高氣溫33度 部份時間有陽光

周四（1日）是國慶日假期，市區氣溫29度至33度，相對濕度60%至90%，吹微風，部份時間有陽光，日間酷熱，稍後有幾陣驟雨。而天文台昨日（28日）發布的「天氣隨筆」專欄《國慶日至下週初天氣展望》文章指，歐洲電腦模式及人工智能模式「風烏」均料一股東北季候風將在國慶日近午夜到港。

隨後本港開始降溫，周五及周六（2日及3日）市區氣溫27度至31度，相對濕度70%至95%。周五吹東風3至4級，稍後離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；周六吹東風4級，初時離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨。

天文台9月29日下午4時半更新的九天天氣預報，料10月6日市區氣溫最低24度。（天文台網頁截圖）

天文台9月29日下午4時半更新的九天天氣預報，料下周中期相對濕度低至50%。（天文台網頁截圖）

下周初期大致多雲 下周一市區氣溫最低25度

下周日（4日）市區氣溫27度至31度，相對濕度65%至90%，吹東至東北風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

下周一（5日）市區氣溫25度至31度，相對濕度65%至95%，吹北至東北風4級，稍後離岸間中5級，大致多雲，有幾陣雨，日間部份時間天色明朗。

天文台9月29日自動分區天氣預報顯示，10月6日清晨新界多區只得23度或以下，其中石崗及打鼓嶺低至21度。（天文台網頁截圖）

下周二清晨新界多區23度或以下 石崗打鼓嶺21度

下周二（6日）是未來九日最低溫，市區氣溫24度至29度，相對濕度60%至85%，吹北至東北風4級，離岸間中5級，大致多雲，有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗。天文台自動分區天氣預報顯示，當日清晨本港多區只得23度或以下，其中石崗及打鼓嶺低至21度，上水、天水圍及將軍澳僅得22度。

下周三（7日）及下周四（8日、廿四節氣中的「寒露」）市區氣溫25度至30度，相對濕度50%至75%，吹東至東北風4級，大致天晴，日間乾燥。「寒露」代表深秋已經來臨。

天文台科學主任李崇灝周一（9月28日）在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《國慶日至下週初天氣展望》文章，指出各預報模式對東北季候風抵達的時間及其相關的降雨有一定分歧。（天文台圖片）

遊日注意｜天文台料舒力基明日減弱至熱帶風暴

熱帶氣旋方面，天文台表示強烈熱帶風暴舒力基今午4時集結在大阪以南約620公里，預料向東北移動，時速約18公里，橫過日本以南海域，並逐漸演變為溫帶氣旋。根據天文台預測路徑圖，舒力基明日（30日）減弱至熱帶風暴，中心附近最高持續風速減至每小時75公里，距離日本本州有一段數百公里的距離。