天氣過山車｜天文台料東北季候風國慶後殺到 下周二兩區低至21度
【天文台／HKO／明天的天氣／國慶日天氣／東北季候風／酷熱天氣／舒力基／遊日注意】秋老虎發威，天文台今午（29日）表示，高空反氣旋未來一兩日帶來晴朗天氣，日間酷熱，料明日（30日）市區氣溫達34度，周四國慶日（10月1日）也有33度，惟翌日（2日）受到東北季候風影響，本港氣溫驟降，直至下周二（6日）清晨跌至未來九天最低溫，預料本港多區只得23度或以下，其中石崗及打鼓嶺低至21度；至於上水、天水圍及將軍澳僅得22度。
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天文台︰本周後期華南地區雲量增多及有幾陣驟雨
天文台今午4時半的天氣概況指，高空反氣旋未來一兩日為中國東南部帶來大致晴朗的天氣，廣東沿岸風勢微弱，天氣酷熱，隨着反氣旋逐漸減弱及受一股東北季候風影響，本周後期華南地區雲量增多及有幾陣驟雨，而較為乾燥的東北季候風補充下周初至中期影響廣東，該區天色好轉，早上天氣稍涼，日間乾燥。
明日的天氣︰市區最高氣溫34度 大致天晴
天文台九天天氣預報顯示，明日（29日）市區氣溫29度至34度，相對濕度60%至85%，吹西南風2至3級，大致天晴，日間酷熱。
國慶日天氣︰市區最高氣溫33度 部份時間有陽光
周四（1日）是國慶日假期，市區氣溫29度至33度，相對濕度60%至90%，吹微風，部份時間有陽光，日間酷熱，稍後有幾陣驟雨。而天文台昨日（28日）發布的「天氣隨筆」專欄《國慶日至下週初天氣展望》文章指，歐洲電腦模式及人工智能模式「風烏」均料一股東北季候風將在國慶日近午夜到港。
隨後本港開始降溫，周五及周六（2日及3日）市區氣溫27度至31度，相對濕度70%至95%。周五吹東風3至4級，稍後離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴；周六吹東風4級，初時離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨。
下周初期大致多雲 下周一市區氣溫最低25度
下周日（4日）市區氣溫27度至31度，相對濕度65%至90%，吹東至東北風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。
下周一（5日）市區氣溫25度至31度，相對濕度65%至95%，吹北至東北風4級，稍後離岸間中5級，大致多雲，有幾陣雨，日間部份時間天色明朗。
下周二清晨新界多區23度或以下 石崗打鼓嶺21度
下周二（6日）是未來九日最低溫，市區氣溫24度至29度，相對濕度60%至85%，吹北至東北風4級，離岸間中5級，大致多雲，有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗。天文台自動分區天氣預報顯示，當日清晨本港多區只得23度或以下，其中石崗及打鼓嶺低至21度，上水、天水圍及將軍澳僅得22度。
下周三（7日）及下周四（8日、廿四節氣中的「寒露」）市區氣溫25度至30度，相對濕度50%至75%，吹東至東北風4級，大致天晴，日間乾燥。「寒露」代表深秋已經來臨。
遊日注意｜天文台料舒力基明日減弱至熱帶風暴
熱帶氣旋方面，天文台表示強烈熱帶風暴舒力基今午4時集結在大阪以南約620公里，預料向東北移動，時速約18公里，橫過日本以南海域，並逐漸演變為溫帶氣旋。根據天文台預測路徑圖，舒力基明日（30日）減弱至熱帶風暴，中心附近最高持續風速減至每小時75公里，距離日本本州有一段數百公里的距離。