酷熱天氣｜今日大致天晴　局部地區有驟雨　日間市區約33度

酷熱天氣警告生效，天文台今晨（9月29日）表示，受高空反氣旋影響，廣東地區天色大致良好。天文台預測，本港今日大致天晴，但局部地區有驟雨。早上最低氣溫約28度。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高兩三度；吹和緩西南風。



天文台展望，明日（30日）及國慶日（10月1日）大致天晴，日間酷熱。國慶日稍後至本周後期雲量較多，及有幾陣驟雨。



圖為截至9月29日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

下周初有幾陣雨及氣溫稍降

天文台指出，受高空反氣旋持續影響，未來一兩日中國東南部大致晴朗，天氣酷熱。一股東北季候風會在本周後期逐漸影響華南，該區雲量較多及有幾陣驟雨。而東北季候風補充會在下周初為廣東帶來幾陣雨，氣溫稍為下降。

此外，颱風舒力基會在未來一兩日橫過日本以南海域。在上午5時，舒力基集結在大阪之西南偏南約780公里，預料向東北偏東移動，時速約15公里。

▼5月27日 天文台總部錄33.7度，創今年最高紀錄▼



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天文台預測，本港今日（9月29日） 大致天晴，但局部地區有驟雨。日間酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高兩三度。（黃偉民攝）

明日最高34度 國慶仍酷熱達33度

天文台的九天天氣預報顯示，明日（30日）及周四（10月1日）國慶日均日間酷熱，明日大致天晴，早晚部份時間多雲，料介乎28至34度。周四部份時間有陽光，稍後有幾陣驟雨，最低仍28度，最高33度。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月29日凌晨0時00分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（10月2日）至下周二（6日）均大致多雲。其中，周五至下周日（4日）大致多雲，有幾陣驟雨，同介乎27至31度；周六（3日）日間部份時間天色明朗，周日料日間短暫時間有陽光。

下周一（5日）有幾陣驟雨，最低氣溫跌至25度，最高30度。下周二有一兩陣雨，日間部份時間天色明朗，介乎24至29度。下周三（7日）部份時間有陽光，日間乾燥，相對濕度最低50%，氣溫在25至30度之間。