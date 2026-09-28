天氣｜今日有一兩陣驟雨　日間大致天晴及酷熱　市區最高約33度

受高空反氣旋影響，廣東地區天色大致良好。天文台預測，本港今日（9月28日）早晚部份時間多雲，有一兩陣驟雨。日間大致天晴及酷熱，市區最高氣溫約33度，新界再高一兩度。吹和緩西南風。天文台展望，未來一兩日大致天晴及酷熱。國慶日部份時間有陽光，日間仍然酷熱。本周後期雲量較多及有幾陣驟雨。



圖為截至9月28日清晨5時50分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

舒力基增強為超強颱風

天文台指出，高空反氣旋會在未來兩三日為中國東南部帶來大致晴朗及酷熱的天氣。預料一股東北季候風會在本周後期逐漸影響華南，該區雲量較多及有幾陣驟雨。

此外，強烈熱帶風暴舒力基昨日迅速增強為超強颱風，會在未來一兩日橫過日本以南海域。在上午5時，超強颱風舒力基集結在沖繩島以東約280公里，預料向東北偏東移動，時速約15公里，橫過琉球群島一帶。

天文台預測，本港今日（9月28日）早晚部份時間多雲，有一兩陣驟雨。日間大致天晴及酷熱，市區最高氣溫約33度。（李家傑攝）

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明日至國慶均日間酷熱 周四起連日有驟雨

天文台的九天天氣預報顯示，明日（29日）至周四（10月1日）國慶日均日間酷熱，最低均28度。其中明日及周三（30日）大致天晴，早晚部份時間多雲，最低均28度，最高分別33及34度。周四國慶日則部份時間有陽光，稍後有幾陣驟雨，最高33度。

天文台預測，本港今日（9月28日）早晚部份時間多雲，有一兩陣驟雨。日間大致天晴及酷熱，市區最高氣溫約33度。（李家傑攝）

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至9月28日凌晨4時35分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周五（10月2日）至下周一（5日）均大致多雲，有幾陣驟雨。其中，周五料日間部份時間天色明朗，介乎27至32度。周六（3日）及下周日（4日）均日間短暫時間有陽光，同介乎27至31度。

下周一仍大致多雲，有幾陣驟雨，與下周二（6日）均日間部份時間天色明朗，同介乎26至31度。下周二也大致多雲，有一兩陣驟雨。

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