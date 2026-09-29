天氣過山車｜天文台料周三34度　東北季候風國慶日到　下周二24度

天文台今日（9月29日）指出，受高空反氣旋持續影響，未來一兩日中國東南部大致晴朗，天氣酷熱，十一國慶前夕（9月30日，星期三）市區氣溫（以天文台尖沙咀總部計）升至34度，國慶日（10月1日，星期四）料也升至33度，或連續四年國慶日氣溫達到酷熱級別（33度或以上），天文台料當日部分時間有陽光，較後時間有幾陣驟雨，但降雨開始的時間仍有不確定性，晚上外出看國慶煙花匯演要留意天氣消息。



天文台指受一股東北季候風補充影響，下周初廣東會有幾陣雨，氣溫略為下降，預料屆時可感受到一點秋意。九天天氣預報顯示，下周二（10月6日）市區氣溫降至24度，即未來一周氣溫差距達10度。



高空反氣旋持續帶來晴朗和酷熱天氣 預測國慶日仍然酷熱

過去數日，本港雖然早晚部分時間多雲，但大多數時候天色良好，中秋節都能觀賞到又大又圓的月亮。天文台科學主任李崇灝周一（9月28日）在網頁「天氣隨筆」專欄發表題為《國慶日至下週初天氣展望》文章，指出從衛星雲圖可見，高空反氣旋覆蓋著中國東南沿岸至南海中北部，該區日間陽光充沛，預料高空反氣旋會在未來一兩日繼續為該區帶來晴朗和酷熱的天氣，國慶日（10月1日）天氣仍然酷熱。

2026年9月28日早上10時的衛星雲圖。（天文台圖片）

10.1國慶日天氣視乎高空反氣旋減弱速度及東北季候風抵港時間

文章指出，隨着高空反氣旋在本周後期減弱，以及一股東北季候風逐漸影響華南，屆時沿岸地區雲量增多及有幾陣驟雨。本港在國慶日的天氣仍有不確定性，會受到（一）高空反氣旋的減弱速度，及（二）東北季候風抵達廣東沿岸的時間所影響。

歐洲電腦模式及AI風烏料東北季候風國慶日近午夜才到港

目前大部分電腦模式（例如歐洲電腦模式和人工智能電腦模式「風烏」）預測東北季候風會在國慶日晚上接近午夜至翌日才抵達廣東沿岸，因此國慶日日間本港天氣大致良好，而與季候風相關的驟雨則會在當日較後時間才開始影響本港。

不過，亦有部分模式（例如美國電腦模式）估計東北季候風會較早抵達沿岸地區，本港日間開始會有驟雨。由於大氣條件合適，預料星期五及星期六（10月2、3日）廣東沿岸仍會有幾陣驟雨，酷熱天氣會告一段落。

各預報模式對東北季候風抵達的時間及其相關的降雨有一定分歧。（天文台圖片）

文章續指，預料一股東北季候風補充會在下周初抵達廣東，該區會有幾陣雨。從最低溫度概率預報圖可見，本港的溫度在未來一周將會略為下降，預料屆時可感受到一點秋意。

最低溫度概率預報圖顯示，本港下周初氣溫略為下降。（天文台圖片）

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國慶前夕料熱爆34度 國慶日預測33度 或連續4年達酷熱水平

九天天氣預報顯示，預測今日（9月29日）吹西南風3至4級，大致天晴，但局部地區有驟雨，日間酷熱，市區氣溫介乎28至33度；周三（9月30日）吹西南風3級，大致天晴，日間酷熱，最高升至34度，早晚部分時間多雲。

至於周四（10月1日）國慶日，天文台料吹微風2級，部分時間有陽光，稍後有幾陣驟雨；日間酷熱，市區氣溫介乎28至33度。根據天文台資料，近三年國慶日均酷熱，即最高氣溫達33度或以上，2023年錄得34度，2024年更是最熱的國慶日，達34.2度，與1890年10月1日氣溫相同，2025年也錄得33.6度。

天文台9月29日凌晨0時更新九天天氣預報，料10月1日國慶前天晴酷熱，其後開始降溫。（天文台圖片）

東北季候風及季候風補充相繼南下 有幾陣驟雨 氣溫回落

隨着東北季候風其後抵達廣東沿岸，及東北季候風補充下周初南下，天文台預測本港氣溫將逐漸下降，擺脫酷熱天氣。

九天天氣預報顯示，周五（10月2日）吹東風3至4級，稍後離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨；周六（3日）吹東風4級，離岸間中5級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗；下周日（4日）吹東至東北風3級，大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

氣溫方面，周五至下周日市區氣溫料均介乎27至31度。

天文台9月29日凌晨0時更新九天天氣預報，料九日內市區氣溫介乎24至34度。（天文台圖片）

下周二市區氣溫跌至30度以下 低見24度

天文台料下周一（10月5日）吹北至東北風4級，稍後離岸間中5級，大致多雲，有幾陣雨，市區氣溫介乎25至30度；下周二（6日）氣溫再降至介乎24至29度，吹北至東北風4級，離岸間中5級，大致多雲，有一兩陣雨，日間部分時間天色明朗；下周三（7日）吹東至東北風4級，部分時間有陽光，日間乾燥，氣溫稍為反彈回至介乎25至30度，相對濕度則低至50%，相當乾燥。

天文台9月29日凌晨0時更新九天天氣預報，料九日內相對濕度下限會由70％降至50%。（天文台圖片）

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