天氣｜今日有幾陣驟雨及狂風雷暴 部份地區雨勢大 最高氣溫31度
撰文：凌逸德
出版：更新：
天文台指出，今日（2日）大致多雲，有幾陣驟雨及狂風雷暴，部份地區雨勢較大。日間最高氣溫約31度，最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等，吹微風，漸轉吹和緩東至東北風。
天文台展望，周末期間仍有幾陣驟雨，下周初至中期天色較為明朗，早上稍涼，最低氣溫下降至約24、25度。
東北季候風今明影響華南 雲量增多兼有驟雨及雷暴
天文台指出，東北季候風會在今明兩日影響華南，該區雲量增多，有驟雨及雷暴，正緩慢向南移動。
一股季候風補充會在下周初抵達廣東沿岸，該區風勢較大，驟雨減少，天色漸轉明朗。預料乾燥的東北季候風會在下周中後期持續影響廣東，該區普遍晴朗，早上稍涼，內陸地區日夜溫差較大。
明日有幾陣驟雨 下周連續四日天晴乾燥
天文台的九天天氣預報顯示，明日（3日）大致多雲，有幾陣驟雨，初時部份地區驟雨較多，最高氣溫31度，後日（4日）和下周一（5日）天氣大致相若，但日間短暫時間有陽光，部份時間天色明朗。
之後一連四日（7日至9日）天晴及乾燥，當中下周四（8日）正值二十四節氣的「寒露」，最高氣溫30度。
▼天文台九天天氣預報▼
▼5月27日 天文台總部錄33.7度，創今年最高紀錄▼
+25
天氣過山車｜天文台料東北季候風國慶後殺到 下周二兩區低至21度天氣過山車｜天文台料周三34度 東北季候風國慶日到 下周二24度國慶前天氣酷熱 9.30多區氣溫午後達35度 本周後期有雨氣溫回落國慶天氣｜雨中賞煙花？天文台料局部地區或有雷暴 下周秋意漸現