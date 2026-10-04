天氣｜今日有驟雨雷暴　未來兩三日早上稍涼　料最低氣溫降至24度

天文台指出，今日（4日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部分地區驟雨較多，早上短暫時間有陽光，日間最高氣溫約31度，最高紫外線指數大約是5，強度屬於中等，吹和緩偏東風，晚上轉吹北風，風勢間中清勁。



天文台展望，未來兩三日早上稍涼，市區最低氣溫下降至24度左右，新界再低兩三度，本週中期漸轉天晴乾燥。



圖為截至10月4日凌晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

東北季候風補充今晚抵達廣東沿岸，未來數日驟雨減少天色逐漸好轉

天文台指出，高空擾動會在今日為華南帶來驟雨及雷暴，此外，華中氣壓正在上升，預料一股東北季候風補充會在今晚抵達廣東沿岸，未來數日該區風勢較大，驟雨減少，天色逐漸好轉，早上稍涼，預料受乾燥的東北季候風持續影響，本週後期廣東普遍晴朗，內陸地區日夜溫差較大。

天文台指出，今日（4日）大致多雲，有幾陣驟雨及雷暴，部分地區驟雨較多，早上短暫時間有陽光，日間最高氣溫約31度。（李家傑攝）

明日初時有幾陣驟雨 下周連續六日天晴乾燥

天文台的九天天氣預報顯示，明日（5日）大致多雲，初時有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗，最高氣溫31度，後日（6日）短暫時間有陽光，日間乾燥，最高氣溫29度，之後一連六日（7日至12日）都是天晴乾燥，當中下周四（8日）正值二十四節氣的「寒露」，最低氣溫25度，最高氣溫30。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月4日凌晨1時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

▼5月27日 天文台總部錄33.7度，創今年最高紀錄▼

