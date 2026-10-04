東北季候風殺到！天文台料未來數日早上稍涼低見23℃　周三濕度45%

【天文台／HKO／明天的天氣／東北季風／寒露】高空擾動正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。天文台預料一股東北季候風補充會在今晚抵達沿岸地區，並在未來數日影響廣東沿岸，該區風勢較大，天色明朗，早上稍涼，內陸地區日夜溫差較大。



香港明日（5日）大致多雲，初時有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗。預計周二、周三（6日、7日）早上市區將低見23度，新界再低兩三度，其中打鼓嶺周三早上將跌穿20度。受乾燥的東北季候風影響，周中起天氣變得乾燥，最高相對濕度降至約75%，最低相對濕度則降至約50%，其中周三更將跌至45%。



天文台最新預測稱，一股東北季候風補充會在今晚抵達廣東沿岸，未來數日該區風勢較大。（資料圖片／梁鵬威攝）

▼天文台九天天氣預報▼



天文台10月4日上午11時30分更新的九天天氣預報。（天文台網頁截圖）

明日的天氣｜初時幾陣驟雨 日間部分時間天色明朗

天文台指，高空擾動正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨。此外，廣東北部的氣壓正在上升，預料一股東北季候風補充會在今晚抵達沿岸地區。本港今日（4日）下午短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。晚上大致多雲，部分地區驟雨較多。吹和緩偏東風，今晚轉吹北風，風勢間中清勁。

展望未來兩三日早上稍涼。根據天文台九天天氣預報，本港明日氣溫介乎25至31度，大致多雲。初時有幾陣驟雨，日間部分時間天色明朗。吹北風4至5級，稍後高地間中6級。

分區天氣預報顯示，10月7日早上六時，打鼓嶺將跌至19度。（天文台網頁截圖）

周二、三最低氣溫23度

周二最低及最高氣溫各降兩度，介乎23至29度，吹北至東北風4至5級，初時高地間中6級。部分時間有陽光，日間乾燥。周三大致天晴及乾燥，氣溫23至30度，相對濕度介乎45%至75%；吹東至東北風4級，間中5級。分區天氣預報則顯示，當日早上，打鼓嶺將跌穿20度至19度。

其後周四（8日）「寒露」天氣回暖，氣溫介乎25至30度，吹東至東北風4至5級，初時離岸及高地間中6級；大致天晴及乾燥。周五（9日）氣溫進一步升至26至31度，吹東至東北風4級，初時離岸間中5級；大致天晴及乾燥。

其後四日（10日至13日）風勢進一步減弱，吹東至東北風3至4級，氣溫同樣介乎26至31度，天晴乾燥。