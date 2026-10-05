天氣｜今日早晚稍涼最低25度　初時有一兩陣驟雨　明日最低23度

與冷鋒相關的東北季候風正影響廣東沿岸地區。天文台指出，本港今早（10月5日）大部份地區氣溫較昨日低兩度左右。此外，驟雨正影響該區及南海北部。天文台預測，本港今日大致多雲，初時有一兩陣驟雨。早晚稍涼，日間短暫時間有陽光，最高氣溫約31度。吹和緩至清勁偏北風，高地間中吹強風。



天文台展望，明日（6日）及星期三（7日）市區最低氣溫下降至23度左右，新界再低兩三度。本周中後期天色大致良好，天氣乾燥，內陸地區日夜溫差較大。



圖為截至10月5日清晨5時40分，天文台顯示各區氣溫。（天文台網頁圖片）

受冷鋒相關東北季候風影響 未來兩三日早晚稍涼

天文台指出，受冷鋒相關的東北季候風影響，未來兩三日廣東沿岸風勢較大，天色明朗，早晚稍涼。而受乾燥的東北季候風及高空反氣旋持續影響，本周中後期至下周初廣東天色良好，內陸地區日夜溫差較大。

▼10月1日 維港國慶煙花匯演▼



+ 16

明後兩日最低23度 至下周二均乾燥

天文台的九天天氣預報顯示，明日（6日）部份時間有陽光，日間乾燥，介乎23至29度，相對濕度最低約50%。

▼天文台九天天氣預報▼



圖為天文台截至10月5日凌晨4時50分更新的九天天氣預報。（天文台網頁圖片）

周三（7日）至周五（9日）均大致天晴及乾燥，周三最低仍23度、最高30度，相對濕度最低約45%。周四（8日）為二十四節氣的「寒露」，當日料介乎25至30度，與周五的相對濕度最低均為50%。周五則料介乎26至31度。

周六（10日）至下周一（12日）均天晴乾燥，氣溫介乎26至31度，相對濕度最低約50%。下周二（13日）大致天晴，日間乾燥，氣溫仍介乎26至31度，相對濕度最低約50%。